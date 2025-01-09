Військовозобов’язані, визнані «обмежено придатними», мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого — за порушення штраф 17 тис. грн

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 667 Коментарів: 1

Військовий юрист пояснив, чи треба проходити повторне ВЛК військовослужбовцям, яких мобілізували зі статусом «обмежено придатні»

З 4-го травня 2024 року в Україні скасовано статус «обмежено придатний до проходження військової служби» — набув чинності закон України№ 3621-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

До травня минулого року такий статус надавався тим, хто мав певні фізичні вади або хвороби, що не унеможливлювали військову службу, але обмежували можливості використання військовослужбовця. Такі особи могли бути задіяні у тилових підрозділах, медичних установах, військових навчальних закладах, ТЦК та СП.

Після змін законодавства та внесення змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402), з правового поля, фактично, було виключено поняття «обмежено-придатний до військової служби». Такий висновок ВЛК більше не виносить.

Відтепер військовозобов’язані за станом здоров’я розподіляються на три категорії:

придатний до військової служби;

придатний до служби в у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатний до військової служби.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Проте, ті, хто раніше був визнаний «обмежено придатним» автоматично не набувають нового статусу. Вони мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає придатність військовозобов’язаного до служби, враховуючи медичні довідки та історію захворювань.

— Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання ним чинності, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби, - йдеться йдеться у прикінцевих положеннях Закону України № 3621-IX.

Зазначені 9 місяців як раз і спливають 4 лютого 2025 року. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

— Обмежено придатні громадяни не стають автоматично придатними — вони підлягають повторному огляду і їх ступінь придатності може бути встановлено лише комісією, відповідно розкладу хвороб, що затверджений наказом № 402. Отже, кожен громадянин України, який рішенням ВЛК був визнаний обмежено придатним, до 5 лютого повинен повторно пройти комісію, — пояснив він.

Роман Істомін також наголосив, що «оскільки вище зазначений закон відноситься до категорії законодавства про оборону, то й за його невиконання передбачена відповідальність згідно зі статтею 210-1 КУпАП — штраф від 17 до 25,5 тис. грн».

Які зміни внесли у проходження ВЛК та де можна оскаржити її рішення — Полтавський ОТЦК

А як бути «обмежено-придатним» військовослужбовцям

З приводу норм цього закону у багатьох українців виникають питання — «А як бути військовослужбовцям, що були мобілізовані, маючи статус обмежено придатних?»

Чи потрібно і їм проходити ВЛК до 5 лютого та чи не можуть їх притягнути до адміністративної відповідальності за порушення цієї вимоги закону?

У Полтавському ОТЦК нагадали, кому до 5 лютого 2025 року потрібно повторно пройти ВЛК

Міркуваннями щодо цього питання на своїй сторінці у Facebook поділився військовий та юрист Алі Сафаров.

— Чи стосується це військових, чи тільки військовозобов’язаних? З одного боку згадана норма закону говорить про всіх громадян України — як військовозобов’язаних, так і військових. Але якщо виходити просто з логіки, то необхідність проходження ВЛК впливає саме на можливість мобілізації військовозобов’язаних, і не змінює статус вже мобілізованого військовослужбовця, — зазначає юрист.

Він також аналізує це питання з іншого боку — що буде військовому, якщо він не пройшов ВЛК до 5 лютого? За це порушення передбачена адміністративна відповідальність за статтями 210, 210-1 КУпАП. Але ці статті стосуються питань порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію призовниками, військовозобов’язаними та резервістами.

— Тобто, за своєю сутністю ці адміністративні правопорушення не поширюються на діючих військовослужбовців — лише на військовозобов’язаних. Який висновок? Військовослужбовці, які вже служать, можуть повторно не проходити ВЛК. Юридична відповідальність за це не передбачена. Повідомлення в медіа про те, що військовослужбовці так само мають перепройти ВЛК, якщо вони були мобілізовані як обмежено придатні — не має підтвердження в нормативних документах, — вважає Алі Сафаров.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

Ми також писали, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.