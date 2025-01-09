До редакції «Кременчуцького Телеграфа» у соцмережах звернулась читачка, яка поскаржилась, що «Спецсервіс» віддав її собаку іншим господарям і відмовляється повернути тварину чи дати контакти людей, яким її віддали. Жінка обурена ситуацією, що склалася, й пише про це коментарі в інстаграмі. За словами жінки, «Спецсервіс» її заблокував.

У самому «Спецсервісі» стверджують, що собаку врятували з ями на Лашках ще 17 грудня й тоді ж написали про це повідомлення у соціальних мережах. За словами комунального підприємства, протягом 7 днів вони оновлювали оголошення у соцмережах, але собаку ніхто не шукав: ні оголошень, ні дзвінків робочим телефоном. Тому після 7 днів очікування їй почали шукати нову сім’ю і 25 грудня собаку забрали нові господарі. А 7 січня, тобто через 22 дні після того, як собака потрапила у «Спецсервіс», з’явилися старі господарі з вимогою віддати її назад.

У «Спецсервісі» стверджують, що господарі розповіли, що собака втекла, бо перебувала «у тічці» й робить це не вперше, але завжди повертається. Також на нових господарів «оформлені документи про власність», а розголошувати їх персональні дані — незаконно.

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Господарі цю версію заперечують, стверджуючи, що собаку в тічку гуляти не виводять, а шукали собаку весь цей час самотужки. А викладену «Спецсервісом» історію називають наклепом.

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Нині у ситуацію втрутились правоохоронці, які допитали працівників комунального підприємства й встановлюватимуть всі обставини події.

За законом

Правове регулювання питань утримання домашніх тварин здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину» та інших. Згідно зі ст. 9 Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана забезпечити безпеку цієї тварини, а також наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками. Домашніх тварин не допускається залишати без нагляду поза місцем утримання.

Згідно з Положенням про притулок для тварин, у разі надходження до Притулку бездоглядної тварини вживаються заходи щодо пошуку її власника, а дана тварина карантинується. Тварини після проходження карантинування переводяться до відділень утримання тварин для подальшого пошуку нових власників. Громадяни або фізичні чи юридичні особи, що виявили бажання взяти тварину з Притулку додому або на підприємство для утримання та догляду, повинні скласти договір про передачу прав на тварину або інший документ про утримання тварини.

Що робити, щоб такого не сталося з вашою твариною