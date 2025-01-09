Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Шукаю господаря

«Спецсервіс» знайшов родину врятованому собаці, а потім знайшлися попередні господарі… (доповнено)

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 657

 Тепер у соцмережах йде «війна» за собаку

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» у соцмережах звернулась читачка, яка поскаржилась, що «Спецсервіс» віддав її собаку іншим господарям і відмовляється повернути тварину чи дати контакти людей, яким її віддали. Жінка обурена ситуацією, що склалася, й пише про це коментарі в інстаграмі. За словами жінки, «Спецсервіс» її заблокував.

У самому «Спецсервісі» стверджують, що собаку врятували з ями на Лашках ще 17 грудня й тоді ж написали про це повідомлення у соціальних мережах. За словами комунального підприємства, протягом 7 днів вони оновлювали оголошення у соцмережах, але собаку ніхто не шукав: ні оголошень, ні дзвінків робочим телефоном. Тому після 7 днів очікування їй почали шукати нову сім’ю і 25 грудня собаку забрали нові господарі. А 7 січня, тобто через 22 дні після того, як собака потрапила у «Спецсервіс», з’явилися старі господарі з вимогою віддати її назад. 

У «Спецсервісі» стверджують, що господарі розповіли, що собака втекла, бо перебувала «у тічці» й робить це не вперше, але завжди повертається. Також на нових господарів «оформлені документи про власність», а розголошувати їх персональні дані — незаконно.


Господарі цю версію заперечують, стверджуючи, що собаку в тічку гуляти не виводять, а шукали собаку весь цей час самотужки. А викладену «Спецсервісом» історію називають наклепом.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений hordinetc_dara (@gordary_knit)

Нині у ситуацію втрутились правоохоронці, які допитали працівників комунального підприємства й встановлюватимуть всі обставини події.

За законом

Правове регулювання питань утримання домашніх тварин здійснюється відповідно до Конституції УкраїниЗаконів України «Про захист тварин від жорстокого поводження»«Про ветеринарну медицину» та інших. Згідно зі ст. 9 Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана забезпечити безпеку цієї тварини, а також наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками. Домашніх тварин не допускається залишати без нагляду поза місцем утримання.

Згідно з Положенням про притулок для тварин, у разі надходження до Притулку бездоглядної тварини вживаються заходи щодо пошуку її власника, а дана тварина карантинується. Тварини після проходження карантинування переводяться до відділень утримання тварин для подальшого пошуку нових власників. Громадяни або фізичні чи юридичні особи, що виявили бажання взяти тварину з Притулку додому або на підприємство для утримання та догляду, повинні скласти договір про передачу прав на тварину або інший документ про утримання тварини.

Що робити, щоб такого не сталося з вашою твариною

  1. Домашній улюбленець має бути зареєстрованим. У вас мають бути документи, які підтверджують право власності, а у тварини — ветеринарний паспорт.
  2. Тварина має бути чипована.
  3. Тварин, яких не планують використовувати для племінного розведення, рекомендовано стерилізувати/каструвати.
  4. Переконайтеся, що тварина не залишає місце утримання самостійно.
  5. На тварині має бути нашийник з контактною інформацією власника.
  6. Якщо тварина загубилась чи втекла, одразу повідомте про це «Спецсервіс» за телефоном 067-203-21-97 і лишіть свої контакти на випадок, якщо втікач знайдеться.

ПО ТЕМІ:

З’явилася інформація про катування та вбивство тварин у «Спецсервіс-Кременчук». Чи відповідає вона дійсності?
Вкрала мертву кішку, щоб сфабрикувати фото — Спецсервіс звинувачує свою працівницю у поширенні фейків
У Кременчуці побудують вольєри для тимчасового утримання безпритульних тварин

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Спецсервіс-Кременчук собаки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх