Лагідна українізація: Даніла, Кіріл та Віталік. Як зросійщення імен впливає на майбутнє дітей

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 292

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Даніла, Кіріл та Віталік. Як зросійщення імен впливає на майбутнє дітей

При виборі імені для дитини, а особливо - при записуванні цього імені у свідоцтво про народження, батькам варто бути уважними та відповідальними. Бо часто в Україні імена зросійщують і це може впливати на майбутню долю малюка.

За словами фахівця з української мови Олександра Авраменка, в Україні є батьки, які від народження не тільки неправильно записують ім'я дитини, а ще й називають її неправильно і це - зросійщення.

Наприклад, у свідоцтві пишуть імена з російською вимовою - "Нікіта", "Кіріл", "Даніла" або "Даніїл".

Авраменко вказує на суттєву помилку, яка впливає на майбутнє дітей, і радить записувати правильні варіанти імен.

"Потрібно записувати у свідоцтво про народження імена згідно з українською традицією. Щоб потім, коли в "Даніла" чи "Кіріла" народиться донька або син, не виникло труднощів з ім'ям по батькові.

Ольга "Даніловна" або Богдан "Кірілович", - виходить суржик", - попередив експерт.

"Кіріл" українською правильно - "Кирило", "Нікіта" - "Микита", а "Даніла" - "Данило".

Крім того, у розмові часто чоловіків називають Віталік, Толік, Діма, Вадік, Костік. Але це також русизми, бо в українській мові немає суфікса -ік, він є лише в російській мові.

Тож записуйте своїх дітей, згідно з українською традицією, а звертайтеся до них у побуті так, як вам до вподоби.

Як сказати «обідно» українською?

Не "мені обідно", а "мені прикро". Тому якщо хочете розповісти про неприємні відчуття, найкраще казати "мені прикро". Іноді українці вживають фразу "мені образливо", це теж не буде помилкою, хоча деякі мовознавці вважають, що такого варіанту краще уникати, бо фраза нагадує російський варіант.

Як по українськи благополуччя?

Благополуччя — життя в достатку й спокої; добробут, щастя.

На жаль – багато людей пишуть ці два слова разом. Якщо прислівник утворено за допомогою прийменника й іменника, який зберігає своє лексичне значення та граматичну форму, то він пишеться окремо. Особливо, якщо між прийменником та іменником можна вставити прикметник. Наприклад: на (превеликий) жаль, без (будь-якого) відома, без (особливого) наміру.

Крига скресла – почалася якась робота, є певні зрушення у якійсь справі. «Лід зрушився» – невдалий переклад російського фразеологізму «лед тронулся». Намагайтеся знаходити українські відповідники, а не перекладати дослівно!

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.