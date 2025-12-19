У Кременчуці через густий туман є ускладнення руху на дорогах — поліція

У Кременчуці на дорогах спостерігається ускладнення руху через густий туман. Про це повідомили у патрульній поліції міста.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, зменшити швидкість руху та уникати ризикованих маневрів. Під час туману слід рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями, а також дотримуватися безпечної дистанції.

У разі вимушеної зупинки водіям радять обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходів також просять не ігнорувати правила безпеки — переходити дорогу лише у визначених місцях та використовувати світлоповертальні елементи на одязі, щоб бути помітними в умовах обмеженої видимості.