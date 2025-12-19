У Кременчуці вперше відремонтували каналізацію без розриття доріг

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 261

КП «Кременчукводоканал» оновило аварійну ділянку колектора на вулиці Лікаря Богаєвського за сучасною безтраншейною технологією

У Кременчуці вперше застосували безтраншейну технологію ремонту каналізаційних мереж. Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» відновило аварійну ділянку каналізаційного колектора методом санації лайнером — гнучким рукавом, який формує нову трубу всередині старої. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міськради.

Роботи виконали на ділянці протяжністю 44 метри на вулиці Лікаря Богаєвського.

Після очищення та підготовки трубопроводу фахівці завели всередину спеціальний гнучкий лайнер. Під тиском води він розправився і щільно притиснувся до стінок старої труби. Далі воду в лайнері нагріли — у результаті полімеризації утворилася нова міцна конструкція за принципом «труба в трубі».

Вказано, така технологія дозволяє подовжити строк служби каналізаційного колектора на десятки років і водночас уникнути розриття доріг та пошкодження благоустрою.

Зазначено, що застосування цього методу значно зменшує втручання в міську інфраструктуру та скорочує терміни виконання робіт.

