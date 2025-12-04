У Кременчуці працівникам водоканалу виплатять премії за роботу на будівництві фортифікаційних споруд

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 166

На будівництві були залучені двоє працівників, таким чином місто хоче їх мотивувати

У Кременчуці виділили гроші на виплату премій працівникам водоканалу, які працювали на будівництві фортифікаційних споруд у прифронтових регіонах. Відповідне рішення затвердили сьогодні, 4 грудня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Зі Стабфорду міськради виділяють 96 тисяч гривень на додаткову заробітну плату працівникам, які виконували роботи з облаштування військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд за межами Полтавщини — у суміжних областях, що знаходяться ближче до лінії бойових дій.

Очільник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик повідомив, що до робіт були залучені двоє працівників, тож керівництво вирішило їх таким чином заохотити.

Нагадаємо, цьогоріч у вересні кременчуцькі працівники, які залучилися до будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині, потрапили під російський обстріл.