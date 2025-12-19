В Україну повернули тіла 1003 загиблих військових

Сьогодні, 19 грудня, в Україні відбулися репатріаційні заходи, у межах яких повернули 1003 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС України проводитимуть усі необхідні судово-медичні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Також у Координаційному штабі висловили подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в організації репатріації.

Окремо зазначено, що підрозділи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ забезпечують перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ і передачу їх представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.