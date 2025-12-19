{user_fullname}
Кременчук, Культура, Воїни світла

У Кременчуці погасили марки на конвертах з загиблими воїнами — випускниками гімназії № 30

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 185

Марки на конвертах погасили рідні полеглих воїнів

Сьогодні, 19 грудня, у Кременуці на головпоштамті відбулося урочисте погашення марок «Хвилина мовчання» на конвертах із зображенням загиблих воїнів — випускників гімназії № 30.

Голова кременчуцької спілки філателистів Володимир Скляр підкреслив, що ці конверти — це продовження серії конвертів, які місцеві філателісти випускають спільно з департаментом освіти Кременчука:

— У кожному навчальному закладі є своє дошка пам’яті, де висять зобраення загиблих воїнів, що закінчили навчальний заклад. Для збереження їх пам’яті в філателії, ми випускаємо іменні конверти.

Сьогодні погасили марки на дев’яти конвертах із зображеннями:

     Марки на конверти погасили рідні загиблих захисників.

Автор: Мирослава Українська
Теги: марки філателія головпоштамт
  НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


