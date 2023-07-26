«Горів військовою службою»: у Кременчуці попрощалися з Андрієм Іванніковим

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 1 162 Коментарів: 1

Сьогодні, 26 липня, у Кременчуці попрощалися з 22-річним старшим матросом Андрієм Іванніковим.

Військовий народився 20 серпня 2000 року, у Кременчуці. Тут він проживав та навчався, спочатку в гімназії № 5, а потім у ліцеї № 30. У серпні 2019 року був призваний на строкову службу, потрапив у навчальний підрозділ, а коли почалася повномасштабна війна, підписав контракт з командиром військової частини. Оскільки був контрактником, його одразу направили у зону бойових дій. Там виконував обов’язки навідника та дуже швидко освоїв військову спеціальність в артилерії — це була берегова артилерія. Пройшов Донецьку та Луганську області, там воював. Також у зоні бойових дій Андрій неодноразово ходив у розвідку.

— Він був сам по собі, мужнім, хоробрим та самовпевненим. Тож підписав контракт, ні з ким не порадившись. Коли приїхав додому у відпустку, батько й мати спитали: — як це можливо? — на строковій службі й воювати. Тоді він розповів, що підписав контракт. Це було шоком для батьків. Але Андрій запевнив, що буде служити та воювати, — розповів військовослужбовець з позивним «Художник».

19 липня 2023 року в Андрія Іваннікова та його побратимів закінчилися боєприпаси, тож приїхав автомобіль з поповненням. Андрій одразу заліз на цей автомобіль, щоб скоріше все розвантажити, зарядити свою гармату і вдарити по ворогу, але ворог здійснив масований артилерійський обстріл. Внаслідок цього обстрілу Андрій Іванніков загинув поблизу населеного пункту Велика Новоселівка, Донецької області.

— Дуже шкода. Ось саме такі хлопці, вони козаки — самовпевнені, безстрашні, хоробрі, патріоти. Ми пишаємося, що у нас є такі хлопці-патріоти. Дуже шкода. Вічна слава Герою! — зазначив військовослужбовець з позивним «Художник».

Чимало людей прийшли сьогодні попрощатися з Андрієм Іванніковим. Серед них знайомі, однокласники, сусіди, друзі, рідні та побратими, які разом з Андрієм того дня потрапили під артилерійський обстріл. А біля труни знаходилися його мати та батько.

— Старшого матроса Андрія Дмитровича Іваннікова я знаю понад рік, з того часу, як я прийшов у цю військову частину ми разом з ним виконували бойові завдання у різних напрямках. І мені, і усім побратимам він запам’ятається світлою, усміхненою людиною, яка була справжньою душею компанії, він завжди виділявся своєю добротою, безпосередністю. На жаль, Андрій трагічно загинув на півдні Донецької області під час виконання бойового завдання з ураження супротивника. Війна — це жорстока річ, вона обирає кого забрати, але ми мусимо боронити свою землю. Завдяки нашим діям і нашій роботі, зокрема й Андрія, ми метр за метром відвойовуємо нашу землю на півдні Донеччини. Йому була цікавою служба, він цікавився технічними новинками й добре дружив з електронікою, розбирався у різних системах і для нас це велика втрата такого побратима. Йому військова служба була небайдужа, він «горів» цим. Вічна пам’ять Герою, — розповів військовослужбовець з позивним «Дзвонар».

– Був завжди усміхненим, ніколи не давав «задню». Постійно хотів адреналіну. І цей адреналін він хотів отримати, знищуючи окупантів, тому завжди просився на виїзди для виконання бойових завдань. Але його не брали, аж поки він не підписав контракт. А коли вже була можливість з нами виїжджати, він виконував усі бойові завдання з гідністю та честю. Пережив з нами найважчі напрямки такі, як Херсонський, Донецький та інші. Завжди викликався на завдання, виконував усі поставлені перед ним задачі, – говорить військовослужбовець з позивним «Чаклун».

Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

У Андрія Іваннікова залишилися мати та батько.