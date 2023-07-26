29 липня у Козельщині говоритимуть з Галиною Крук про літературу під час війни

У суботу Смарт Простір запрошує усіх охочих на Інтелектуальні студії з Галиною Крук, письменницею, перекладачкою, кіносценаристкою та дослідницею літератури
У суботу, 29 липня, у Козельщині відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Галиною Крук на тему літератури під час війни.
Галина Крук — українська письменниця, перекладачка, кіносценаристка та дослідниця літератури, членкиня Асоціації українських письменників та Українського ПЕН-клубу.
Лише за останній воєнний рік вона здійснила близько 30 поїздок у різні країни, де на зустрічах різних рівнів і різного формату намагалася говорити якомога більше про Україну.
Галина Крук — авторка 5 поетичних збірок:
Вона пише для дітей та дорослих. Її твори перекладені більше ніж на 30 мов. Найновіше видання віршів — у перекладах англійською «Короткий курс з коктейлів Молотова» (США, 2023).
Усіх охочих чекають у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.
Також відбудеться онлайн-трансляція.
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