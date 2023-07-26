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29 липня у Козельщині говоритимуть з Галиною Крук про літературу під час війни

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 72

 

У суботу Смарт Простір запрошує усіх охочих на Інтелектуальні студії з Галиною Крук, письменницею, перекладачкою, кіносценаристкою та дослідницею літератури

У суботу, 29 липня, у Козельщині відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Галиною Крук на тему літератури під час війни.

Галина Крук — українська письменниця, перекладачка, кіносценаристка та дослідниця літератури, членкиня Асоціації українських письменників та Українського ПЕН-клубу.

Лише за останній воєнний рік вона здійснила близько 30 поїздок у різні країни, де на зустрічах різних рівнів і різного формату намагалася говорити якомога більше про Україну.

— Там досі мало знають про українську культуру, тому Галині часто доводиться починати із заповнення «білих плям», а іноді й шокувати та приводити до тями місцеву інтелігенцію. В одній із промов у Німеччині вона виголосила свою вже відому фразу: «Мені шкода, що поезія не вбиває», — розповіла Тетяна Бражник, менеджерка з питань регіонального розвитку благодійної організації «Smart Foundation».

Галина Крук — авторка 5 поетичних збірок:

  • «Мандри у пошуках дому» (1997);
  • «Сліди на піску» (1997);
  • «Обличчя поза світлиною» (2005);
  • «Спів/існування» (2013);
  • «Доросла» (2017).

Вона пише для дітей та дорослих. Її твори перекладені більше ніж на 30 мов. Найновіше видання віршів — у перекладах англійською «Короткий курс з коктейлів Молотова» (США, 2023).

Усіх охочих чекають у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.

Також відбудеться онлайн-трансляція.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Смарт Простір Інтелектуальні студії письменниця Галина Крук Козельщина анонс
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