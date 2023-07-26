На Полтавщині рейсовий автобус зіткнувся з КрАЗом: є загиблий і травмована

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Серед 12 пасажирів травмувалася одна пасажирка, її доставили до лікарні

Сьогодні, 26 липня, близько 13.15, на автодорозі Полтава-Красноград, поблизу села Кошманівка, Полтавського району сталася ДТП.

За попередньою версією слідства, зіткнулися вантажний автомобіль КрАЗ та маршрутний автобус «Еталон», сполученням Дніпро - Суми. Внаслідок ДТП водій автобуса загинув на місці події. На той момент в автобусі перебувало близько 12 пасажирів, з них травмувалася одна пасажирка, її доставили до лікарні.

За даним фактом поліцією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.