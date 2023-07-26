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У Козельщині можна побачити, якими були одяг і побут українців минулого

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 374

 

Старі фотоархіви отримали друге життя у межах унікальної фотовиставки «The Past.continues. Вишиванки»

Унікальна фотовиставка «The Past.continues. Вишиванки» Арсенія Герасименка триває у Смарт Просторі в Козельщині. У коридорах двох поверхів сучасного громадського центру на старовинних світлинах, знятих у центрі, на півночі та на заході України, розкривається справжня історія нашого народу.

 

Військовий фотограф Арсеній Герасименко дав друге життя старим плівкам, відновлюючи та друкуючи світлини. Це унікальний шанс для сучасних українців побачити, якими були одяг і побут українців минулого.

 

Відвідувачі сприймають виставку з цікавістю: для когось це екскурс у минуле, для когось теплі спогади про своїх рідних, адже світлини передають дух минулого — 50-60-х років, настрої та емоції людей, спогади про своїх рідних, зображених на схожих фото із сімейних архівів.

— Для багатьох було дійсно відкриттям те, що, попри тоталітарне знищення всього українського, вишиванка була у вжитку наших предків і як повсякденний одяг, і як святкове вбрання. І вдягали її як дорослі, так і діти, — розповіла менеджерка з питань регіонального розвитку благодійної організації «Smart Foundation» Тетяна Бражник.

Виставка триватиме до кінця липня. Вхід вільний.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Смарт Простір
Теги: фото виставка фотовиставка Смарт Простір Козельщина фотограф Арсеній Герасименко
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