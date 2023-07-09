У Козельщині триває фотовиставка «The Past.continues. Вишиванки»

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У Смарт Просторі в Козельщині триває унікальна фотовиставка «The Past.continues. Вишиванки». Старі фотоархіви отримали друге життя зусиллями тепер вже військового фотографа Арсенія Герасименка.

The Past.continues — проєкт всього його життя, як повага до авторської архівної фотографії.

— Арсеній відшуковує плівки, зняті по всій Україні від початку минулого сторіччя, відновлює та друкує світлини. Придбавши негативи, він майже ніколи не знає, що на них буде. Лише після проявлення вони розкривають історії людей, які жили кілька поколінь тому. Тож на виставці ви побачите світлини з Полтавщини, Черкащини, Вінниччини, Івано-Франківщини, — розповідають у Смарт Просторі.

Ця виставка — акт пошани до вишиванок у житті українців. Вона триватиме до 31 липня.

Відвідати фотовиставку можна за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.