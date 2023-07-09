У Козельщині триває фотовиставка «The Past.continues. Вишиванки»

У Смарт Просторі в Козельщині триває унікальна фотовиставка «The Past.continues. Вишиванки». Старі фотоархіви отримали друге життя зусиллями тепер вже військового фотографа Арсенія Герасименка.
The Past.continues — проєкт всього його життя, як повага до авторської архівної фотографії.
Ця виставка — акт пошани до вишиванок у житті українців. Вона триватиме до 31 липня.
Відвідати фотовиставку можна за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.
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