Сьогодні у Кременчуцькому районі в останню путь проводять загиблого захисника Івана Шарого

Прощання із загиблим Героєм Іваном Шарим відбудеться сьогодні, 9 липня, у селі Бреусівка Козельщинської територіальної громади.
Наш захисник загинув поблизу населеного пункту Новоселівське на Луганщині 2-го липня - потрапив під мінометний обстріл ворога.
Живий коридор для прощання у Бреусівці формуватиметься о 12.30 від в’їзду в село зі сторони Винників до будинку, де проживав загиблий.
Вічна пам’ять Герою!
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