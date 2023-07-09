Сьогодні у Кременчуцькому районі в останню путь проводять загиблого захисника Івана Шарого

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 1 798

Герой загинув на Луганщині 2-го липня

Прощання із загиблим Героєм Іваном Шарим відбудеться сьогодні, 9 липня, у селі Бреусівка Козельщинської територіальної громади. Наш захисник загинув поблизу населеного пункту Новоселівське на Луганщині 2-го липня - потрапив під мінометний обстріл ворога. Живий коридор для прощання у Бреусівці формуватиметься о 12.30 від в’їзду в село зі сторони Винників до будинку, де проживав загиблий. Вічна пам’ять Герою!

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