Начальник Управління держохорони України нагородив екс очільника Патрульної поліції Кременчука

Колишній начальник Патрульної поліції Кременчука капітан поліції Олександр Борзенко 4 липня отримав відомчу нагороду – пам’ятний знак «За честь і славу» ІІ ступеню.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
Посвідчення про почесну нагороду підписав начальник Управління державної охорони України Сергій Рудь.
Нагадаємо, що Олександр Борзенко очолював патрульну поліцію Кременчука з червня 2019 по жовтень 2022 року. Восени минулого року він пішов на підвищення – очолив патрульну поліцію Запоріжжя.
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