Начальник Управління держохорони України нагородив екс очільника Патрульної поліції Кременчука

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 448

Колишній начальник Патрульної поліції Кременчука капітан поліції Олександр Борзенко 4 липня отримав відомчу нагороду – пам’ятний знак «За честь і славу» ІІ ступеню.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Посвідчення про почесну нагороду підписав начальник Управління державної охорони України Сергій Рудь.

Нагадаємо, що Олександр Борзенко очолював патрульну поліцію Кременчука з червня 2019 по жовтень 2022 року. Восени минулого року він пішов на підвищення – очолив патрульну поліцію Запоріжжя.