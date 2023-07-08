П’ятеро командирів захисників Маріуполя й «Азовсталі» повернулися з Туреччини в Україну

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 242

Це відбулося після перемовин Президентів України і Туреччини

Командири полку «Азов», які захищали від російських загарбників Маріуполь і металургійний комбінат «Азовсталь», повернулися з Туреччини в Україну.

Про це повідомляється у Telegram-каналі президента Володимира Зеленського.





- Повертаємось додому з Туреччини й повертаємо додому наших Героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року в рамках великого обміну полоненими, Україна повернула додому 213 українських захисників та захисниць, зокрема декілька командирів полку «Азов», що захищали Маріуполь і «Азовсталь» від російських загарбників.

За умовами обміну, командир полку Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер «Азову» Олег Хоменко і командир 12-ї бригади Нацгвардії України Денис Шлега, були доправлені у Туреччину. Вони мали перебувати там до кінця війни під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Наразі у російському полоні залишаються понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя з заводу «Азовсталь». Їхнім визволенням займається військова розвідка.

Нагадаємо, що ввечері у п'ятницю, 7 липня, президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. За підсумками переговорів, президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО.