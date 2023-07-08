Перші космополіти на забороненому шляху: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Мартін Баррі «Таємниця Мораг. Заборонений шлях»
Це перша книга із трилогії «Таємниця Мораг», де дивним чином переплітаються фантастика, чудеса й прадавні міфи.
Озерні чудовиська протягом багатьох століть ховаються в глибинах шотландських озер і в мирних водах Ірландії, таємничим чином пересуваються підземними тунелями, що обплутують усю Північну півкулю. Ці гігантські розумні істоти викликають страх і благоговіння. Але серед них є й той, чия доля пов’язана з долею молодого норманського лицаря, який жив у 13 столітті.
І коли наш сучасник, підліток Джон Еміль Тальбот, якого називають Джеком, знайомиться з Рагданором — нащадком морського змія й озерного чудовиська, — він навіть не підозрює, що зовсім скоро опиниться в епіцентрі незвичайних подій.
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Сара Шульман «Космополіти»
Середина XX століття, три долі, троє вигнанців і відщепенців: чорношкірий актор, біла секретарка і дівчина з Огайо, яка приїхала до Нью-Йорка, щоб зробити артистичну кар’єру, — оселяються у старезному будинку в напівнетряному районі. Блиск і злидні Мангеттена п’ятдесятих років, прекрасний гімн людській потребі в коханні й визнанні, зворушливий і проникливий.
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Марія Олекса «Перші»
Це дебютний роман авторки. Світла історія про досвіди, які ніколи не повторяться, — перші поцілунки та перше кохання, безмежні мрії та плани на майбутнє. Історія двох юних людей — Равлика та Вла, які зустрілися надто рано, щоб зрозуміти, ким вони можуть стати одне для одного.
Літній табір, помаранчевий светр, листи й прогулянки старим Києвом. 68 червня, їхнє літо не мало закінчитись ніколи. Але, звісно ж, так не буває.
Герої дорослішають, помиляються, ростуть та приймають важливі рішення, одним словом, живуть.
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