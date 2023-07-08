Перші космополіти на забороненому шляху: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Мартін Баррі «Таємниця Мораг. Заборонений шлях»

Це перша книга із трилогії «Таємниця Мораг», де дивним чином переплітаються фантастика, чудеса й прадавні міфи.

Озерні чудовиська протягом багатьох століть ховаються в глибинах шотландських озер і в мирних водах Ірландії, таємничим чином пересуваються підземними тунелями, що обплутують усю Північну півкулю. Ці гігантські розумні істоти викликають страх і благоговіння. Але серед них є й той, чия доля пов’язана з долею молодого норманського лицаря, який жив у 13 столітті.

І коли наш сучасник, підліток Джон Еміль Тальбот, якого називають Джеком, знайомиться з Рагданором — нащадком морського змія й озерного чудовиська, — він навіть не підозрює, що зовсім скоро опиниться в епіцентрі незвичайних подій.