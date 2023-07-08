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Вночі на Полтавщині кримінальник сильно побив чоловіка – його госпіталізували

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 1 002

 

Поліцейські виявили підозрюваного у скоєнні правопорушення протягом години – йому загрожує до 8 років позбавлення волі

До Миргородського райвідділу поліції 7 липня, близько 5.00,  надійшло повідомлення від про нанесення тілесних ушкоджень 31-річному жителю Миргородської територіальної громади. Заявниця повідомила, що потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

- Під час проведення слідчих та оперативних заходів ми встановили причетну до злочину особу упродовж години. Ним виявився 23-річний житель Миргородської тергромади. Фігурант раніше мав проблеми із Законом. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень та направили клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу, - зазначив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

За інформацією слідства, 7 липня, близько 03.00, на автодорозі неподалік села Попівка Миргородської тергромади між чоловіками виник конфлікт, у ході якого фігурант завдав потерпілому тілесні ушкодження. Внаслідок цього 31-річного чоловіка госпіталізували. Його стан здоров’я лікарі оцінюють як тяжкий.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини тілесні ушкодження госпіталізація Миргородщина
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