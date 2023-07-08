Вночі на Полтавщині кримінальник сильно побив чоловіка – його госпіталізували

Поліцейські виявили підозрюваного у скоєнні правопорушення протягом години – йому загрожує до 8 років позбавлення волі
До Миргородського райвідділу поліції 7 липня, близько 5.00, надійшло повідомлення від про нанесення тілесних ушкоджень 31-річному жителю Миргородської територіальної громади. Заявниця повідомила, що потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.
За інформацією слідства, 7 липня, близько 03.00, на автодорозі неподалік села Попівка Миргородської тергромади між чоловіками виник конфлікт, у ході якого фігурант завдав потерпілому тілесні ушкодження. Внаслідок цього 31-річного чоловіка госпіталізували. Його стан здоров’я лікарі оцінюють як тяжкий.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
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