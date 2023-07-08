Негода знову знеструмила населені пункти на Полтавщині. 21 – повністю, два – частково. Ремонтні бригади на місцях, працюють, щоб відновити електропостачання у Гадяцькій, Глобинській, Кобеляцькій, Козельщинській, Шишацькій і Хорольській громадах.
Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Нагадаємо, сьогодні вночі на Кременчуччині внаслідок негоди дерева попадали на автошляху Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні, поблизу села Рокитне, по вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Мрії та вулиці Соборна. Дерева впали також на два припарковані автомобілі.
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