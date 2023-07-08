Через негоду на Полтавщині знеструмлено 23 населених пункти – працюють ремонтні бригади (додано)

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Негода знову знеструмила населені пункти на Полтавщині. 21 – повністю, два – частково. Ремонтні бригади на місцях, працюють, щоб відновити електропостачання у Гадяцькій, Глобинській, Кобеляцькій, Козельщинській, Шишацькій і Хорольській громадах.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Нагадаємо, сьогодні вночі на Кременчуччині внаслідок негоди дерева попадали на автошляху Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні, поблизу села Рокитне, по вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Мрії та вулиці Соборна. Дерева впали також на два припарковані автомобілі.

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- Світло поступово повертається в домівки жителів області. Наразі повністю знеструмлені ще дев'ять населених пунктів, один – частково в Гадяцькій, Глобинській та Козельщинській громадах. Бригади продовжують працювати, - зазначив Дмитро Лунін о 15.09.



