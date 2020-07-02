«Я не хочу с такими людьми носить одну форму»: главный коп Кременчуга о работе, коррупции и легализации оружия

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 2 140 Коментарів: 3

В начале июня 2019 года Александр Борзенко возглавил патрульную полицию Кременчуга, которой руководит уже второй год. В интервью «Телеграфу» Борзенко рассказал, как ему удается совмещать усиленные занятия спортом и работу, а также узнают ли его кременчужане в «гражданке». Поведал, что ему удалось изменить в патрульной полиции, и заносили ли ему деньги в кабинет

О Кременчуге





Александр, до переезда в Кременчуг у Вас должно было сложиться минимальное впечатление о городе. Как оно изменилось за год?

Город в целом я не оценивал, оценивал подразделение. 25 декабря предложили возглавить управление в Измаиле (Одесская область, - автор) или в Кременчуге. Я попросил время подумать. Мне дали ровно три минуты. Я подумал и решил, что хочу поехать в Кременчуг.

До этого были у нас в городе?

Один раз. Приезжал на хоккей.

Почему выбрали Кременчуг, а не Измаил?

Потому что я хотел возглавить подразделение. До этого я был замом в крымском управлении. И у меня всегда были приданные силы, никогда не было личного состава, были люди из вне. В Измаиле была такая же ситуация. Я хотел возглавить подразделение, чтобы здесь были люди, чтобы с ними работать и прививать правильные понятия. Чтобы это были мои люди, за которых я хочу нести ответственность и видеть результат работы.

Когда приехал в Кременчуг, мне все понравилось. Но я приехал осенью. Эта слякоть... Я подумал, что такой серый город, тяжко мне здесь будет. Но потом приехал сюда 6 июня, когда принимал присягу, и в принципе мне все понравилось: светлый город, зеленый.





Какое любимое место в городе?

Много мест. Каждое утро бегаю по набережной, мне очень нравится. Я кайфую от нее. Мне не хватает только велосипедной и беговой дорожки. Если они там появятся, я считаю, это будет очень туристическое место. Я три месяца нес службу в Будапеште. Там есть такая же набережная с беговой дорожкой. В том месте собираются старики, дети. Этой штуки очень не хватает в Кременчуге.









О работе и спорте

Опишите Ваш рабочий день. Чем занимаетесь на работе и как часто выходите на патрулирование?

Думаю, со СМИ узнаете о скандалах, которые свидетельствуют о том, что часто выхожу. И что вроде бы появились «прикормленные места Борзенко» (смеется, - автор).

Я человек, который сначала был командиром роты, я линейный. Начал службу с линии. Увеличение расстояния с линией мне не нравится. Я люблю работать с людьми, контактировать с гражданами, чтобы в кресле не терять этих ощущений, что испытывают патрульные. Я всегда стою на стороне патрульных, потому что на линии - самая сложная работа.

Мой день начинается с бега. Потом завтракаю. Приезжаю на работу как правило в 8.30. Захожу в дежурную часть, оцениваю, что было по ночи (если чрезвычайный событий не было, меня ночью не будили): количество вызовов, количество раскрытий, сколько материалов. Какие были резонансы. Потом в 9.00, до карантина, с аппаратом пели гимн. После проводим пятиминутку по секторах и отделах. Дальше выполняю поточные задачи. Потом обед в 12.00-13.00, если нет критических задач. В это время также езжу по городу. Вижу нарушение - на них реагирую. Если есть критические вызовы, то еду туда. И так до вечера. Вечером брифинг, на котором обсуждаем задачи по дню, какая проблематика. Иногда задерживаюсь. А так в 7-8 - дома.





Ваш Фейсбук завален фото занятий спортом. Хватает ли суток на работу и спорт?





Приходится комбинировать, потому что спорт требует очень много времени. Я адаптировал спорт под реалии работы. В ухе всегда bluetooth-наушники. Люди очень косо смотрят. Когда бегу, то разговариваю по работе: «отправьте наряд», «сделайте разнарядку», «пришлите мониторинг». Кручу велосипед - разговаривают по работе. Когда в бассейне, то пишу, что час недоступен, на связи с заместителем, если ЧС.





Как «уживается» личный состав и физическая подготовка?

Сначала я начал затягивать физические кондиции. Наше спецподразделение «ТОР» начал выгонять на тренировки, чтобы оценить, что они могут. Сейчас стал меньше уделять этому внимание. Это выбор каждого. Для меня главное, чтобы в конце года сдали итоговую. Чтобы результаты были не на самом низком уровне, а на среднем и высоком. Сейчас у нас нет людей, которые не пробегут и не подтянутся. Все находятся в хорошей физической кондиции.

О каких физических показателях Вы говорите? Какой план «минимум» должен выполнять каждый патрульный?

Минимум он должен пробежать километр, сделать комплекс, состоящий из отжиманий, пресса и подтягивания. Нужно минимум 12 раз подтянуться. За минуту нужно минимум 30 раз отжаться от пола и сделать 30 раз скрутку (упражнения на пресс, - автор).

Требования одинаковые для мужчин и женщин?

Да, одинаковые.

Вас узнают в «гражданке» кременчужане?

Да, узнают (смеется, - автор). Уже было несколько курьезных ситуаций, когда я захожу в магазин, а очень выпившие граждане начинают со мной обниматься и начинают говорить: «Вы такой хороший парень. На Вас там льют грязь, но мы знаем, что Вы хороший начальник, давайте с нами по 50 грамм».

Сфотографироваться просят?

Да, несколько раз такое было. Не знаю почему, но, как правило, это женщины. Например, я иду, разговариваю по телефону. Мне стучат по плечу и предлагают сфотографироваться. Я соглашаюсь.









О работе в кресле начальника

Поговорим о результатах Вашей работы за год на должности начальника. В прошлогоднем интервью нам Вы сказали, что «на данном этапе я хочу построить команду, которая будет нормально качественно работать и помогать людям». Это удалось сделать?

Могу сказать, что нет предела совершенству. Я думаю, что на 75% эта задача выполнена. Те проблемы, с которыми я столкнулся, они для меня были в новинку. Я по стране их не встречал. Много покатался по государству, чтобы посмотреть по управлениям, какая есть проблематика, плюс работал за границей. В Кременчуге я встретил проблему человеческого фактора. Говорю о микроклимате в коллективе, материально-технической базе, знаниях патрульных. Грубо говоря, пришлось все начинать с нуля: с рассмотрения дела, с остановки транспортного средства. Тот уровень, который был, меня не устраивал.

Мы уже идем в этом направлении. Было сотни занятий по ДТП, админпрактике. Встречались с судьями, открытые столы были. Судьи рассказывали, как подготовить протокол, чтобы привлечь нарушителя.

Как Вы работаете с полицейскими для уравновешивания психики? Потому что этот тренд снимать полицейского и выкладывать видео, как остаться при этом сдержанным и адекватно реагировать на поведения?

Люди не понимают, что это уже никому не интересно. Что на этом уже не хайпонешь, как в 2015-2016 году. Почему-то все думают, что полицейский - не человек. Все мы люди, все мы ошибаемся, можем где-то принять неправильное решение. С полицейскими работает психолог. Но мы работаем точечно: если полицейский применил оружие, был на критических вызовах, когда, например, мужчина поджег свою супругу, когда полицейские гнались за нарушителем и стреляли, когда есть смертельные случаи с детьми... Тогда я беру психолога и прошу провести тесты, пообщаться с патрульным. На следующий день даем выходной.

К сожалению, понимания граждан нет. Почему-то, когда люди звонят и просят о помощи, они хотят, чтобы к ним приехал полицейский. А когда он указывает на их недостатки, когда люди нарушают или попадают в ДТП, полицейский всегда становится плохим. Политика двойных стандартов.





Сколько патрульных уволилось и трудоустроились за год?

Было у нас подведение итогов в конце года. Меня этот фактор очень беспокоил. Мы попрощались с теми людьми, которые не хотели быть профессионалами, не хотели работать в тех условиях, которые подразумевают высокую честь, мораль, полное отсутствие коррупции. В итоге, за первые полгода ушло 14 человек. За эти же полгода мы взяли 16 людей на службу.

Сейчас в батальоне есть кадровый голод?

К сожалению это проблема не батальона, а всего государства. В Кременчуге, если взять в целом по государству, есть небольшой «голод». У нас есть вакантные должности, но ситуация не критическая. Для поставленных задач людей хватает.

Какая зарплата у патрульного полицейского? Например, человек только пришел. С какой суммы стартует зарплата?

Вот кстати сегодня (интервью состоялось 26 июня, - автор) нам на 5% повысили зарплату. В среднем полицейский, который только пришел на службу, получает 11 500 грн «чистыми» на руки.

Сколько женщин работает в патрульной полиции?

Когда запускали патрульную полицию, одним из кейсов было гендерное равенство. То есть, нет такого понятий «девушка-полицейский», «парень-полицейский», есть «полицейский». Если посчитать в процентах, то около 30. Они работают и на линии, и в аппарате. В ТОРе - четверо женщин.

В том же интервью Вы упоминали, что в городе есть проблемные точки - Крюковский мост и тепловой режим. Как справляетесь с этим?

На данном этапе могу сказать, что проблема с Крюковским мостом снята. Там на постоянной основе экипаж. Также мы изменили подход и концепцию. Установили знаки, которые информируют водителей о мосте дальше.

А какая насущная проблема?

Тепловой режим. Почему-то все считают, что патрульная полиция - это панацея. Для обеспечения качества дорог и не допуска транспортных средств нужен комплекс мероприятий и служб. Во-первых, это Укртрансбезопасность, которая должна взвешивать фуры. По законодательству мы не можем ограничивать проезд машин, которые везут опасный груз и скоропортящиеся продукты. Могу сказать, что у нас 4 группы и 5 журналов. Например, патрульный остановил фуру. Один полицейский вписывает номер, другой фотографирует с трех сторон, отсылает информацию и передает в радиоэфир. Я за каждую фуру, которая проезжает в городе, могу отчитаться.

По поводу протоколов по пьяному вождению. За год их количество увеличилось или уменьшилось?

Это неверный тезис оценки, потому что разные периоды, разное время. Можно сказать, что это советская норма оценки.

Хорошо, перефразируем. Водители стали меньше пить?

Нет, водители меньше пить не стали. Но есть положительная динамика. Когда я пришел в подразделение, процент отмененных был свыше 40, сейчас он - 21%. То есть на каждые 10 постанов отмененных - 2. Раньше было 5. Плюс раньше не было видеорегистраторов. Я пришел в подразделение, в котором их не было. Сейчас они есть. Поэтому фиксация всех нарушений, тех же 130-ых, есть. Проще это все доказывать.

На Ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы водители стали меньше пить? Увеличить штрафы?

Есть много случаев, когда водителя лишили прав, но ему никто не запретил садиться на руль без прав, выпить и совершить ДТП. Должен быть комплекс мероприятий, направленный на воспитание человека, жизни в социуме. Со всех сторон должны показывать, что это подло и мерзко. И чтобы каждый сосед знал, что в его доме живет пьяный водитель, чтобы его порицали, и чтобы он становился изгоем общества. Тогда он перестанет пить.

Должна быть институция, которая воспитывает водителя из автошколы с пониманием того, что если он будет пить за рулем, общество его будет порицать. Тогда это будет иметь положительное влияние. Штрафы - это не тот инструмент.









О семейном насилии

Есть вызовы, которые запомнились Вам больше всего?

Самые «смешные» - это семейные ссоры. Когда приезжаешь, а женщина может быть и с телесными повреждениями, а может это экономическое насилие. Отбираются объяснения, мужчину задерживают. Когда его начинают выводить, женщина понимает, что это ее самый любимый, самый ласковый и нежный муж, начинает бить полицейских.

Возвращаясь к семейному насилию. Тяжело сломать стереотип и доказать женщине, что, если это случилось однажды, это будет повторятся. Как вы реагируете? Если просят отпустить, то отпускаете?

Нет. Здесь тоже должен быть комплекс мероприятий и должна быть среда. Даже если его заберут, оформят протокол, то по истечению его задержания куда он придет? Он вернется к женщине, у них совместный быт. Это должен быть комплекс мероприятий. У нас в Мариуполе был запущен проект «Полина», который предусматривал «тайные» квартиры. Женщина пребывала там, пока шли судебные тяжбы.

А так будет рецидив. Как правило, оно начинается с оскорблений и угроз. Потом - экономического характера насилие. После мужчина прикладывает руку.

То, что случилось в Крюкове (мужчина поджег свою жену, - автор). Как Вы думаете, это можно было предупредить?

Не буду комментировать работу коллег. Но патрульная полиция задерживала его с топором. Мы его задержали, передали.









О превышении полицейскими полномочий

Поговорим о превышении полицейскими служебных полномочий. В частности, в феврале этого года управления ГБР в Мелитополе сообщило Вам о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств, совершенном группой лиц. Что сейчас с этим делом?

Сейчас дело направлено в суд. Могу сказать, что это - неоднозначная ситуация. Это была та же ситуация, которая была с тем гражданином. Просто этот человек оказался бывшим прокурором, и он включил все свои связи и полномочия, чтобы дотянуть это и высосать из этого все, что можно. В принципе - это адекватная ситуация. Там ничего не будет. Суд первый инстанции самоустранился. Меня, как подозреваемого, ни разу не допросили. Нет ни допросов, ни экспертиз. Надо еще понимать, что события происходили за 10 километров от оккупированных территорий Крыма. Тем более была ориентировка, что ДТП с потерпевшими совершила машина, и эта была такая марка и цвет. Человек был задержан.

К сожалению, объективности в этой ситуации нет. Прокуратура и теруправление ГБР меня разочаровали в своей необъективности. Суд примет свое решение. Потом будет судится, чтобы соответствующие люди понесли дисциплинарные взыскания.

Уже управление ГБР в Полтаве открыло уголовное производство за превышение служебных полномочий. Речь идет о событиях 30 января, когда Вы в Кременчуге задержали хозяина маршрутки. По этому делу Вам или другим работникам объявили о подозрениях?

Нет, подозрений нет. Продолжается досудебное расследование. Все админматериалы, то есть постановление на водителя маршрутки, постановление на хозяина маршрутки и материал по 185 админкодекса (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, - автор), первая инстанция суда утвердила, апелляция тоже. Это задержание полностью обосновано.

Кроме этих случаев, еще по двум патрульным открыты уголовные производства. Одного подозревают в получении 16 000 гривен взятки. За эту сумму патрульный должен был повлиять на своих коллег, чтобы те не штрафовали за нарушение правил проезда большегрузного транспорта. По другой патрульной расследуют дело в отношении несанкционированного распространения информации с ограниченным доступом. Как Вы относитесь к этим фактам?

Когда я сюда пришел и давал интервью, я четко обозначил свою позицию - у нас нулевая толерантность к коррупции. То есть, все ведомости, которые мне становится известными, слухи, факты, я перенаправляю на управления ГБР, внутренней безопасности и в прокуратуру. Я не хочу с такими людьми носить одну форму. Поэтому всячески способствую, чтобы люди понесли ответственность. Также хочу акцентировать внимание: если у вас есть сведенья о коррупционных деяниях патрульных - сообщайте о них. Мы хотим бороться с такими людьми и очищать систему. Мы понимаем, что это решение каждого человека. Какие его мотивы - нас не интересует. Наша задача как патрульной полиции, чтобы человек на своем уровне не принимал противоправных решений. Чтобы он был честным. Мы готовы чистить систему.









О коррупции

Вновь вернемся к Фейсбуку. В посте за 8 июля 2019 года Вы написали, что «несмотря на двойные стандарты и подлость, которые витают в социуме - я не заношу бабло никому и мне его не заносят». Заносили Вам в кабинет деньги? Если да, то за что несут взятки в патрульную полицию?

Нет, взяток не заносили. Даже не было потуг, к счастью. Это значит, что я правильно выстроил политику обращений ко мне.

Что тогда побудило Вас написать такие слова?

Имелось в виду о системной коррупции, о вертикали. Раньше патрульные собирали и относили дань вверх. Сейчас этого нет. Никто не скажет, что мне кто-то что-то заносит. А если и скажут, то я надеюсь, что это будет статья 383 уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления, - автор). Я открыт. У меня в кабинете даже дверь никогда не закрывается. Я очень люблю маркетинг, и во всех прогрессивных компаниях начальник не должен закрываться от сотрудников. Моя дверь всегда открыта. И занести туда что-то невозможно, потому что все это будут видеть. Если такие люди будут ко мне обращаться, то этот факт будет регистрироваться.

Спускают ли Вам сверху планы по поводу протоколов?

Этого нет. По количеству таких норм нет. К сожалению, количество может расти из-за количества нарушений. Сейчас жарко. Люди невнимательные. У них открыты окна, звучит музыка. Нарушают, паркуются, торопятся. Лето по своей динамике всегда быстрее, чем зима. Зимой меньше машин. Неопытные водители не хотят ездить за рулем. Поэтому сейчас машин больше и нарушений больше. Материалов не всегда больше. Никто нас не ставит планов.

Уже второй год судят четырех бывших патрульных, которых подозревают превышении власти работниками правоохранительных органов. Трех подозревают в разбойном нападении, совершенном организованной группой. Это произошло в декабре 2018. Тогдашний руководитель патрульной полиции ушел с поста через пять месяцев. Что должно негативного произойти, чтобы Вы покинули свой пост?

Когда я пришел, то обозначил принципы, на которых мы работаем. Это - дисциплина, законность действий. И я думаю, что таких действий в 99% случаев быть не должно. Потому что все знают, что никто никого покрывать не будет. Если это случится, то я буду способствовать тому, чтобы закрутить гайки. Не могу смотреть вперед.





Патрульные и карантин

Перейдем к карантинной теме. Как изменилась работа патрульной полиции в условиях карантина?

Мы очень быстро адаптировались к условиям карантина. Очень быстро нашли помощь от социально ответственных граждан на том этапе, когда не было масок и антисептиков. Я обратился к волонтерам в Мариуполь - обеспечили минимальным количеством масок и антисептиков. После подключился департамент и социально-ответственные граждане. Патрульные проводили дезинфекцию транспортных средств. У нас были перчатки и маски с самого начала. Ни один патрульный полицейский не заболел на COVID-19. Когда началась пандемия, то я очень сильно заболел. У меня была двусторонняя пневмония. Все думали, что это - COVID-19. Где-то 15 дней была температура 40. Очень плохо себя чувствовал. Но не подтвердилось. Патрульные не болели, потому чтобы регулярно дезинфицировали помещения и ограничивали прием граждан.

Каких вызовов стало больше на карантине?

Увеличилось количество вызовов из-за нарушения карантинных условий. Когда ограничения стали ужесточать, люди начали звонить. Они не знали и не понимали, что это такое. Боялись. И когда они видели людей без маски, хотели отстранится, и чтобы эту проблему решили. За сутки где-то 70 вызовов было из-за нарушений условий карантина.









О легализации оружия и медицинского канабиса

Сейчас в украинском обществе обсуждают легализацию оружия и медицинского каннабиса. Как Вы к этому относитесь?

У меня есть собственное оружие. Я считаю, что каждый человек имеет право на защиту. Если смотреть через плоскость защиты, то я смотрю на это положительно. Когда положительный гражданин, у которого нет историй приводов, он не имеет судимостей, приходит в специализированное учреждение, где его обучают. Он сдает тесты и приобретает оружие. Раз в полгода проходит специальные курсы, приносит оружие, чтобы проверить, не переделано ли оно. Проводится отстрел на гильзотеку.

Но у нас есть криминалитет, который будет использовать это не на благо граждан. Вы знаете о ситуации в Броварах. Тут нужно взвешивать тонкую грань весов. Пока государство считает, что важнее - недопуск.

А по поводу медицинского каннабиса - нужно его легализовать?

Здесь от меня объективности можно не ждать. Я всю жизнь занимаюсь спортом, ни разу не употреблял наркотики. Один раз пробовал курить сигарету, очень сильно кашлял. Вне моего понимания то, что человеку для расслабления нужен дополнительный допинг. У нас есть природа, семья, активный отдых, книги, литература, искусство. Я считаю, что каннабис здесь не уместен.





О будущем

На протяжении следующего года Вы планируете дальше руководить батальоном или есть перспективы карьерного роста?

Я никуда не иду. Буду руководить подразделением, а Киеву виднее.

Есть ли в планах создать семью?

Пока не планируется. Я такой глубокий романтик. Либо оно свалится на голову и будет всю жизнь счастье, а если будешь искать, то ничего не найдешь.

А Вы ищете или ждете?

Не скажу, что ищу. Я надеюсь, если суждено, то оно «оп» и встретится.





Беседу вели Евгения Каблучка, Леся Лазоренко