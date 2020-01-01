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В Кременчуге водитель маршрутки поехал на «жёлтый» и включил «режим видеоблогера» (дополнено)

Сегодня, 09:25 Просмотров: 5 004 Комментариев: 28

 

Очередной конфликт с патрульной полицией в городе

30 января в Кременчуге патрульные полицейские остановили Mercedes Sprinter, который работает в качестве маршрутки №17 – его водитель проехал на жёлтый (запрещающий) сигнал светофора на проспекте Свободы в районе завода дорожных машин. Остановился маршрутчик по требованию полиции на следующей остановке «Ул. А. Халаменюка».

 

Водитель отказался показать документы полицейским и «ушёл в отказ». На место приехал человек, который назвал себя «хозяином» и стал выяснять отношения с полицией. В ходе разбирательств на «хозяина» маршрутки надели наручники (надел лично начальник патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко) и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

 

После этого он заявил, что полиция его избила. Территориальное управление Государственного бюро расследований проводит досудебное расследование относительно действий патрульных полицейских. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий). 

 

Патрульная полиция предоставила видео с нагрудных камер полицейских.



  • Водителя маршрутки оштрафовали на 425 гривен за проезд на запрещающий сигнал светофора.
  • На 61-летнего «хозяина» составили протокол за сопротивление законному требованию полицейского и выписали штраф за езду по тротуару (когда он приехал на «разборки», то прямо перед полицейскими запарковал свою машину на тротуаре).
14
Автор: Стас Константинов Источник видео: патрульная полиция Кременчуга
Теги: конфликт маршрутка полиция

Комментарии: 28

247
Кавоман:
Сегодня, 10:07

Підтримую


+29
2 974
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:29

Очевидний проїзд на заборонний сигнал, немає про що розводити демагогію


+30
24
kazan47:
Сегодня, 10:35

sunglasses  молодцы! чётко с расстановкой и интонацией. а как маршрутчик быстро заткнулся, когда увидел что даже хозяина могут запаковать за быдло поведение.laughing


+34
1 464
Marshall:
Сегодня, 10:35

давайте по порядку:

1. изначально в сети гуляла история, что приехавший на место "хозяин" белый-пушистый и "рафик саусэм нэ уиноуат", было похоже, что полиция реально офигевшая, но (!!!) хоть ролик и нарезан (почему нарезка? что вырезали? чего боятся целиком слить видос?), а видно, что "хозяин" больше не прав.
2. что значит "движение по тротуару"??? повод "доколупаться"??? парковка на тротуаре разрешена при определённых условиях? да! а как припарковаться на тротуаре не заехав на него? телепорт пока не изобрели! когда ауди сдавала назад чтоб съехать с тротуара она проехала отсилы один корпус, а значит он сначала заехал, а потом съехал с тротуара, как такового движения по тротуару не было!
3. в начале на видео реально запечатлён момент нарушения так как на том светофоре есть как режим "зеленый моргающий" так и "желтый непрерывный", а желтый уже запрещает движение (кто не верит - читаем ПДД). Не было бы варианта "зеленый моргающий" тогда бы можно было закончить маневр если для остановки требовалось бы применять экстренное торможение (экстренное оно или нет решение принимает водитель, а не инспектор, с учётом особенностей ТТХ автомобиля).


-14
3 301
zzzzzz:
Сегодня, 11:03

Цитата: Marshall
парковка на тротуаре разрешена при определённых условиях?
если есть соответствующий знак например.


+9
1 464
Marshall:
Сегодня, 11:10

Цитата: zzzzzz

Цитата: Marshall
парковка на тротуаре разрешена при определённых условиях?
если есть соответствующий знак например.


нет! не только знак!

15.10.Стоянка запрещается:

б)на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
в)на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 м;
разрешена либо если есть знак, либо если пешеходам остаётся 2м и более!

P.S. моё прошлое сообщение минусят мегаводители с купленными правами или маршрутчики с той же проблемой?


+6
336
Маэстро:
Сегодня, 11:22

11.13.Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они используются для выполнения работ или обслуживания торговых и иных предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов


+15
2 075
evil:
Сегодня, 11:26

ахахахах....smile про рабовладельческий строй ору в голосину smile 

это высший пилотаж))))

 

Посути вопроса. На желтый это еще куда не шло. Этим летом переходил перекресток и тут летит маршрутка №15б на красный даже не останавливаясь. А хмырь за рулем мне еще и подгорая машет, мол куда прешь, не видишь царь едет!


+16
2 273
Dmitriys:
Сегодня, 11:28

Я считаю что полиция должна активней следить за маршрутными транспортными средствами. Эти люди перевозят десятки людей это жизни людей и нельзя их подвергать опасности принебрегая правилами ПДД.


+26
1 672
DNIWE:
Сегодня, 11:35

Я считаю что они с ним очень долго сюсюкались.

Завтра так же само будут быдлана уговаривать. а он им потом ножом по горлу даст во время диалога.

Сколько копов так уже убили?

Действовать нужно решительно, чтобы быдло знало своё место.


+16
281
Andron777:
Сегодня, 11:38

Цитата: Marshall
экстренное торможение
Причем тут  экстренное торможение? Водилы маршруток постоянно летают на желтый. Это не единичный случай, а сплошь и рядом. Ну попался,  будь мужиком,  заплати эти 300-400 грн и больше такого не делай. Нет же, будет кого то вызванивать типа парешать вапрос. Вобщим редко встретишь адекватного водилу  маршрутки.


+25
3 301
zzzzzz:
Сегодня, 12:12

Цитата: Marshall
на краю тротуаров
он  по тротуару тупо ехал. Где там стоянка?


+9
143
rjitdjuj1117:
Сегодня, 12:35

Таких водителей и хозяев нужно мородой в асфальт и наручники, а не уговаривание. Так ни когда не будет порядка когда их начинают уговаривать показать документы. На таких пистолет к виску может тогда будет порядок. 


+9
19
Alex88:
Сегодня, 12:46

Изначально патрульный автомобиль стоит "на кормушке" с нарушением п. 15.9. г) ПДД. Рассмотрения дела об админ правонарушении на видео нет абсолютно. Когда подошел "хозяин" и поздоровался полицейский обязан был выполнить требования ч2 ст 18-й ЗУ о нац. полиции и представиться, а не остроумить о рабовладельчистве. Яка "Злісна непокора"? Нет документов или не предъявил их - это 126-я КУпАП! Злісна непокора была бы если бы "рабовладелец" полицейского за карманы дергал или погоны срывал. "Ви здійснили правопорушення" - А у тебя на руках уже есть решение суда, вступившее в силу, или хотя бы составленное постановление об этом правонарушении? Если нет, то этот пункт закона о нац. полиции не подходит. И требование предъявить документы по этой причине не законное.



Стаття 8. ЗУ про нац. поліцію. Законність. 1. Поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що ви-значені Конституцією та законами України.

Действуй по закону независимо от того, кто и в какой манере с тобой общается и вопросов к тебе не будет. А если у нас полиция вне закона... Ну смысл тогда оправдываться?

 


-10
1 464
Marshall:
Сегодня, 13:32

Цитата: Andron777

Цитата: Marshall
экстренное торможение
Причем тут  экстренное торможение? Водилы маршруток постоянно летают на желтый. Это не единичный случай, а сплошь и рядом. Ну попался,  будь мужиком,  заплати эти 300-400 грн и больше такого не делай. Нет же, будет кого то вызванивать типа парешать вапрос. Вобщим редко встретишь адекватного водилу  маршрутки.


так я разве спорю с этим??? внимательнее читать надо, внимательнее!

Цитата: zzzzzz

Цитата: Marshall
на краю тротуаров
он  по тротуару тупо ехал. Где там стоянка?


КАК припарковаться на тротуаре (там где разрешено) не заехав на тротуар???
+ ЧИТАЕМ ПДД!!! там указано где и в каких случаях ЗАПРЕЩЕНО парковаться, а в остальных случаях МОЖНО!


-7
2 350
ИМХО:
Сегодня, 13:38

А так, на минуточку, узколобым из "белых японских чемоданов", белая Шкода Фабия в попутном напралении поехала на красный это нормально?!unamused

Или там откаты сложно получить?

___

Не маршрутчик, услугами этого вида транспорта пользуюсь переодически. ездой по городу на маршрутках - не всегда доволен.

 


-3
1 353
ankrem:
Сегодня, 13:54

Цитата: Daniel Mroz

Очевидний проїзд на заборонний сигнал, немає про що розводити демагогію

ПДД откройте и почитайте.

Завершать проезд перектрестка (как раз то что делал маршрутчик) РАЗРЕШАЕТСЯ НА ЖЁЛТЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА.

А то это эти работнички там пасутся, это уже факт не одного года. Удивило только что Ненич и Борзенко опустились до стояния в кустах. У нас не предусмотрен режим работы полицейского как стояние, засада и т.п. А в движении они явно не были, и не собирались, так как были далеко от стоп линии. Типичная кустарщина.



ПДД Украины - п.8.11. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 данных Правил, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

 

Что нарушил водитель маршрутки ?


-2
66
Kremen.Club:
Сегодня, 14:05

Цитата: ankrem

ПДД Украины - п.8.11. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 данных Правил, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

 

Что нарушил водитель маршрутки ?

 

В чем проблема то. Если не согласен, идешь в суд и доказываешь, что 5 секунд моргания зеленого уж никак не достаточно, чтобы остановиться перед стоп-линией.


0
149
ori_on:
Сегодня, 14:31

Цитата: ankrem

 

ПДД откройте и почитайте.

Завершать проезд перектрестка (как раз то что делал маршрутчик) РАЗРЕШАЕТСЯ НА ЖЁЛТЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА.

 


Вот когда маршрутчик проезжающий на желтый размажет вас по асфальту расскажете ему что он был прав.

 

Там от заправки отлично просматривается светофор, можно было головой подумать и не разгонятся, но там же можно долететь по прямой на Халаменюка и обогнать желтую маршрутку...

 

На Дормаше часто пролетают на желтый-красный, пускай полиция почаще стоит в этом районе.


+6
1 353
ankrem:
Сегодня, 15:16

Цитата: Kremen.Club

В чем проблема то. Если не согласен, идешь в суд и доказываешь, что 5 секунд моргания зеленого уж никак не достаточно, чтобы остановиться перед стоп-линией.

Проблема, что он ничего не нарушил. Он не разгонялся, не стартовал, просто ехал. правила это разрешают.

И зачем в суд идти доказывать что ты ничего не нарушил, если ты ничего не нарушил. Потому что кому то статистику по выписыванию надо поднять ?

Пластиковые пишут на право и налево, а было ли действительно нарушние их не интересует.


-4
3 301
zzzzzz:
Сегодня, 15:21

Цитата: Marshall
КАК припарковаться на тротуаре
посмотри сколько он проезал по тому тротуару!!!!не придумывай новые правила. В местах где можна порковаться стрят знаки , которые и указывают как парковаться.а если оно бычара, то оно бычара что на тротуаре, что на дороге


+6
2 273
Dmitriys:
Сегодня, 15:29

Я думаю нужно маршрутки обязать установить тахогроф и там показывает и скорость и все остальное.


+5
66
Kremen.Club:
Сегодня, 15:34

Цитата: ankrem
Проблема, что он ничего не нарушил. Он не разгонялся, не стартовал, просто ехал. правила это разрешают.

 

Просто ехать (не стартуя, не разгоняться) на желтый нельзя. Допустимо только в случае, если остановиться без экстренного торможения нельзя. А вот доказать то, что на светофоре, который за 5 секунд предупреждает о том, что зеленый заканчивается, придется уже проехавшему. Учитывая, что ограничение 50 км/ч (14 м/с), а тормозной путь метров 50 максимум.

 

P.S.: внимательно отсмотрел видео, маршрутка пересекла линию светофора через 3 секунды после включения желтого. Хочется пожелать ему удачи в судебном заседании, если таковое состоится sweat_smile


-5
1 481
solod:
Сегодня, 16:01

Почему? Почему никто не задаёт главный вопрос: «Причина остановки?»


+3
1 353
ankrem:
Сегодня, 16:03

Правильно написали выше, то что Шкода тупо на красный поехала, копов не волновало. Изберательность


-2
1 353
ankrem:
Сегодня, 16:48

Цитата: Kremen.Club

А вот доказать то, что на светофоре, который за 5 секунд предупреждает о том, что зеленый заканчивается, придется уже проехавшему. Учитывая, что ограничение 50 км/ч (14 м/с), а тормозной путь метров 50 максимум.

 

Думаю у Спринтера тормозной путь будет побольше чем у легкового. Плюс в салоне обычно не все надежно держатся и надо тормозить плавно.

 

Я не защищаю маршрутчика, но то как делаю с под тишка пластиковые, тоже не вариант.


-2
126
кренделёк:
Сегодня, 17:08

я так и знал что копы будут правы когда в очередной раз Булашев раздул историю против Борзенка smile

 

чем то насолили ему главный коп и в жеваговской газетенке только и может поливать полицейских и мера

 

про своего хозяина ничего ж плохого не напишет


+2
290
sure:
Сегодня, 17:14

Полиция превратилась в гестапо.


0
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Дураки & Дороги:

Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.

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