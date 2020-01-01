В Кременчуге водитель маршрутки поехал на «жёлтый» и включил «режим видеоблогера» (дополнено)

Сегодня, 09:25 Просмотров: 5 004 Комментариев: 28

30 января в Кременчуге патрульные полицейские остановили Mercedes Sprinter, который работает в качестве маршрутки №17 – его водитель проехал на жёлтый (запрещающий) сигнал светофора на проспекте Свободы в районе завода дорожных машин. Остановился маршрутчик по требованию полиции на следующей остановке «Ул. А. Халаменюка».

Водитель отказался показать документы полицейским и «ушёл в отказ». На место приехал человек, который назвал себя «хозяином» и стал выяснять отношения с полицией. В ходе разбирательств на «хозяина» маршрутки надели наручники (надел лично начальник патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко) и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

После этого он заявил, что полиция его избила. Территориальное управление Государственного бюро расследований проводит досудебное расследование относительно действий патрульных полицейских. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий).

Патрульная полиция предоставила видео с нагрудных камер полицейских.







