30 января в Кременчуге патрульные полицейские остановили Mercedes Sprinter, который работает в качестве маршрутки №17 – его водитель проехал на жёлтый (запрещающий) сигнал светофора на проспекте Свободы в районе завода дорожных машин. Остановился маршрутчик по требованию полиции на следующей остановке «Ул. А. Халаменюка».
Водитель отказался показать документы полицейским и «ушёл в отказ». На место приехал человек, который назвал себя «хозяином» и стал выяснять отношения с полицией. В ходе разбирательств на «хозяина» маршрутки надели наручники (надел лично начальник патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко) и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
После этого он заявил, что полиция его избила. Территориальное управление Государственного бюро расследований проводит досудебное расследование относительно действий патрульных полицейских. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий).
Патрульная полиция предоставила видео с нагрудных камер полицейских.
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