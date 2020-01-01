В первый уикенд февраля в Кременчуге будет тепло и дождливо

Сегодня, 08:45 Просмотров: 357

В первый уикенд февраля в Кременчуге будет тепло и дождливо. Синоптики утверждают, что в воскресенье температура может подняться выше отметки +10°С.





Sinoptik прогнозирует осадки в субботу, 1 февраля, с утра и в воскресенье, 2 февраля, вечером. В основном погода на уикенд будет пасмурной, но в воскресенье возможны короткие солнечные прояснения. Воздух прогреется от +2°С до +11°С.





По данным Gismeteo, небольшой дождь пойдёт утром в субботу, 1 февраля, и днём в воскресенье, 2 февраля. В Кременчуге в эти дни будет преобладать пасмурная, зато тёплая погода: в воскресенье — до +11°С. Температурный минимум в субботу составит +2°С.





Ventusky обещает кратковременные осадки в выходные, но предупреждает о достаточно сильном ветре, до 22 км/час. В целом в городе будет пасмурно. Столбики термометров покажут от +2°С (в субботу) до +10°С (в воскресенье).