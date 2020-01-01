Происшествия

У Кременчуці пограбували чоловіка: забрали телефон, пістолет та гроші

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 716 Комментариев: 5

 

Поліції вдалося затримати одного з ймовірних нападників

30 січня у Кременчуці пограбували чоловіка: у нього відібрали мобільний телефон, службовий пістолет та гроші. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції нашого міста.


Після пограбування потерпілий подзвонив на лінію «102» та повідомив, що близько 22.00 на вулиці Ярмарковій на нього напали двоє невідомих осіб та відкрито заволоділи його майном.


Під час оперативно-розшукових заходів патрульні затримали одного з ймовірних нападників. Ним виявився 45-річний місцевий житель.

Заявник впізнав свій телефон та самого чоловіка.


 

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. В діях злочинців вбачаються ознаки ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) КК України.

3
Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ограбление телефон пистолет деньги полиция задержание

Комментарии: 5

3 301
zzzzzz:
Сегодня, 09:16

Так у него же пистолет был!!!!


+7
2 350
ИМХО:
Сегодня, 09:40

Цитата: zzzzzz

Так у него же пистолет был!!!!

Он не настоящий ! Пистолет *

_____

Вопрос, на какого носить с собой оружие, если не планируешь им воспользоваться?! У умных людей при себе шариковые ручки (старые , из метала) и совсем не важно чтобы она писала... мало ли как сложиться на улице.

sunglasses


+5
44
Yuri:
Сегодня, 10:09

Немножко смешно. А пистолет(!) зачем носил? Соседей пугать?


+3
2 974
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:31

службовий пістолет
Сторожу видали пневмат?


0
2 350
ИМХО:
Сегодня, 13:36

R.

продам старые шариковые ручки из метала (не рабочие).

kissing


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх