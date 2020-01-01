У Кременчуці пограбували чоловіка: забрали телефон, пістолет та гроші

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 716 Комментариев: 5

30 січня у Кременчуці пограбували чоловіка: у нього відібрали мобільний телефон, службовий пістолет та гроші. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції нашого міста.





Після пограбування потерпілий подзвонив на лінію «102» та повідомив, що близько 22.00 на вулиці Ярмарковій на нього напали двоє невідомих осіб та відкрито заволоділи його майном.





Під час оперативно-розшукових заходів патрульні затримали одного з ймовірних нападників. Ним виявився 45-річний місцевий житель.

Заявник впізнав свій телефон та самого чоловіка.





Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. В діях злочинців вбачаються ознаки ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) КК України.