Крюковскому вагонзаводу разрешили выпуск новой платформы для перевозки контейнеров

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29 января межведомственная комиссия Крюковского вагоностроительного завода одобрила разработку конструкторов предприятия - новый грузовой вагон-платформу модели 13-7132, и разрешила его серийное производство. О чем сообщает пресслужба предприятия.





Новый грузовой вагон выдержал необходимый комплекс испытаний и полностью соответствует техническим условиям.





Платформа модели 13-7132 на тележках модели 18-7055 с осевой нагрузкой 23,5 тс предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров (20, 30, 40, 45 футов) по железным дорогам колеи 1520 мм. Имеет грузоподъемность 69,6 тонны.