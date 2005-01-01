Керівнику патрульної поліції Кременчука оголосили про підозру

Сегодня, 15:49 Просмотров: 1 014 Комментариев: 2

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, 14 лютого повідомили про підозру начальнику одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Полтавській області та поліцейському Управління патрульної поліції у Черкаській області. Правоохоронців підозрюють в перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.





Мова йде про начальника батальйону патрульної поліції Кременчука Олександра Борзенка. Цю інформацію керівник кременчуцьких копів підтвердив «Телеграфу».





ДБР повідомляє, що 1 квітня 2019 року на посту «Азов» Генічеського району Херсонської області правоохоронці безпідставно зупинили транспортний засіб та незаконно висунули вимогу про необхідність проведення поверхневої перевірки автомобіля. Водій відмовився, правоохоронці затримали його із застосуванням фізичної сили та кайданок, спричинивши останньому тілесні ушкодження. Внаслідок дій поліцейських потерпілого з місця події було доставлено до лікарні.





Олександр Борзенко повідомив «ТЪ», що він не зупиняв машину. Борзенко приїхав через 2 години після того, як чоловіка зупинили його підлеглі.