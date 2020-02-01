Кременчуг, Образование

28 лютого Михайла Загірняка оберуть ректором Кременчуцького національного університету

Сегодня, 15:32 Просмотров: 488

 

 Він єдиний кандидат на посаду

28 лютого оберуть ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.


Як повідомив організаційний комітет з виборів, голосування пройде на виборчій дільниці в холі навчального корпусу №1 на вулиці Першотравневій, 20 з 9.00 до 15.00. У цей же день після підрахунку голосів будуть оголошені результати.


Завтра, 25 лютого, о 10.00 в аудиторії 1121 у рамках відкритого засідання Вченої ради відбудеться презентація програми єдиного кандидата на посаду ректора КрНУ – Михайла Загірняка.


Зокрема, у цій програмі є такі пункти:

  • активна взаємодія з підприємствами, куди після закінчення навчання зможуть піти працювати випускники;
  • підготовка молодих науковців у системі «Мала академія наук – Товариство молодих учених та аспірантів», залучення студентів на умовах сумісництва до проведення наукових досліджень;
  • поглиблення міжнародного та міжвузівського співробітництва на основі спільних проєктів, проведення спільних семінарів та конференцій;
  • залучення відомих українських науковців на умовах сумісництва;
  • створення умов для професійної мобільності викладачів університету в межах європейського освітнього простору;
  • забезпечення можливості навчання, стажування і обміну студентами й аспірантами у рамках міжнародних програм і грантів;
  • робота з підготовки іноземців до вступу у заклади вищої освіти України та збільшення кількості студентів-іноземців в університеті;
  • залучення інвесторів, спонсорів та інноваційно орієнтованих бізнес-структур до спільних проєктів і програм.


Повний текст предвиборчої програми можна переглянути за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: КрНУ ректор
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