28 лютого Михайла Загірняка оберуть ректором Кременчуцького національного університету

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Він єдиний кандидат на посаду

28 лютого оберуть ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.





Як повідомив організаційний комітет з виборів, голосування пройде на виборчій дільниці в холі навчального корпусу №1 на вулиці Першотравневій, 20 з 9.00 до 15.00. У цей же день після підрахунку голосів будуть оголошені результати.





Завтра, 25 лютого, о 10.00 в аудиторії 1121 у рамках відкритого засідання Вченої ради відбудеться презентація програми єдиного кандидата на посаду ректора КрНУ – Михайла Загірняка.





Зокрема, у цій програмі є такі пункти:

активна взаємодія з підприємствами, куди після закінчення навчання зможуть піти працювати випускники;

підготовка молодих науковців у системі «Мала академія наук – Товариство молодих учених та аспірантів», залучення студентів на умовах сумісництва до проведення наукових досліджень;

поглиблення міжнародного та міжвузівського співробітництва на основі спільних проєктів, проведення спільних семінарів та конференцій;

залучення відомих українських науковців на умовах сумісництва;

створення умов для професійної мобільності викладачів університету в межах європейського освітнього простору;

забезпечення можливості навчання, стажування і обміну студентами й аспірантами у рамках міжнародних програм і грантів;

робота з підготовки іноземців до вступу у заклади вищої освіти України та збільшення кількості студентів-іноземців в університеті;

залучення інвесторів, спонсорів та інноваційно орієнтованих бізнес-структур до спільних проєктів і програм.





Повний текст предвиборчої програми можна переглянути за посиланням.