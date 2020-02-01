«Турнір вихідного дня - юні таланти» відбувся у Кременчуці

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22 лютого в спорткомплексі Нафтохімік пройшов «Турнір вихідного дня - юні таланти» серед 3-4 розрядів (рапід). Як розповів «Телеграфу» тренер Андрій Зазуляк, поки старші грають в Клубі «Дебют» в першій лізі, для молодших організували змагання.





- Приємно, що зібралась така кількість дітей, всього 31 учасник. У змаганні взяли участь як мої вихованці з СК « Нафтохімік » та КМЦПО « Лідер » Біла Тура, так і вихованці інших клубів: Дебюта та Каїсси, - зазначив Андрій Зазуляк.



Перемогу цього разу святкував Назар Гайдай (КМЦПО Лідер) з результатом 6 балів з 7 можливих. Жодної партії не програв, 2 гри завершились в нічию. Друге місце посів Максим Поливко 5.5 (СК Нафтохімік, КМЦПО Лідер), а бронза у Миколи Берегового (СК Нафтохімік) 5.





Серед 4 розрядників (1-юнацьких):

1 місце Плахотніков Динііл (Каїсса) 5

2 місце Моспаненко Максим (СК Нафтохімік) 4

3 місце Пелих Владислав (СК Нафтохімік) 4



Серед дівчат:

1 місце Сьоміна Марина (КМЦПО Лідер) 6, в останньому турі перемогла свою подругу Анну і заслужено отримала золоту медаль

2 місце Здоровець Анна (КМЦПО Лідер) 4.5 очки

3 місце виборила 7-річна учасниця Бондаренко Поліна (Каїсса) 4 очки.

Додатковий солодкий приз отримав 6 річний вихованець Зазуляка Гордій Брусліновський, який 4 очки набрав, але за додатковими показниками не попав в призи.