Пенсіонера, який два дні блукав лісом у Диканському районі, знайшла вівчарка Зейта

Сегодня, 14:29 Просмотров: 960 Комментариев: 1

Собака одразу взяла слід зниклої людини і повела ним поліцейських. Дідуся знайшли на відстані 3,5 кілометри від села

Нагадаймо, 21 лютого у Диканському районі знайшли у лісі 75-річного чоловіка, який пішов з дому 19 лютого. На сайті ГУ Нацполіції у Полтавській області йдеться, що знайшла пенсіонера поліцейська вівчарка Зейта.





Собака взяла слід зниклого і привела пошукову групу до «Панського яру», що в селі Стасі Диканського району. Літній чоловік лежав на землі у безпорадному стані. Його закутали в теплий одяг і викликали бригаду екстреної медицини.





Зейті всього рік. Вона вихованка сержанта поліції Сергія Сіренка.