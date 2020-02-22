Пенсіонера, який два дні блукав лісом у Диканському районі, знайшла вівчарка Зейта

Собака одразу взяла слід зниклої людини і повела ним поліцейських. Дідуся знайшли на відстані 3,5 кілометри від села
Нагадаймо, 21 лютого у Диканському районі знайшли у лісі 75-річного чоловіка, який пішов з дому 19 лютого. На сайті ГУ Нацполіції у Полтавській області йдеться, що знайшла пенсіонера поліцейська вівчарка Зейта.
Собака взяла слід зниклого і привела пошукову групу до «Панського яру», що в селі Стасі Диканського району. Літній чоловік лежав на землі у безпорадному стані. Його закутали в теплий одяг і викликали бригаду екстреної медицини.
Зейті всього рік. Вона вихованка сержанта поліції Сергія Сіренка.