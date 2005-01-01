У Кременчуці винесли вирок серійному крадію ікри

Сегодня, 13:32 Просмотров: 927

Чоловік здійснив два вдалих і один невдалий походи за «безкоштовною» ікрою

14 лютого Автозаводський районний суд Кременчука розглянув справу щодо раніше судимого за грабіж чоловіка, котрого обвинувачували у двох крадіжках та в одному замаху на крадіжку. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





11 січня обвинувачений близько 11.30 перебував у магазині «АТБ» по проспекту Свободи, 81. Звідти він викрав дві банки по 120 грамів «Ікри лососевої зернистої» на 370 гривень.





13 січня крадій близько 10.20 був в «АТБ» по вулиці Київській, буд. 5А. Звідки він викрав дві банки по 120 грамів «Ікри лососевої зернистої» на 370 гривень та одну 120-гармову банку «Ікри Norven форелі зернистої» на 234 грн.





14 січня чоловік повернувся в «АТБ» на вулиці Київській та намагався викрасти ікри на 610 гривень. Але йому завадили охоронці.





Обвинувачений свою вину визнав.





Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 185, ч.2 ст.185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України і призначили йому остаточне покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк на два роки.