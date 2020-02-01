Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з таеквон-до ІТФ

Сегодня, 13:03 Просмотров: 476 Комментариев: 1

 

Вітаємо наших спортсменів

14 лютого у Дніпрі відбувся чемпіонат України з таеквон-до ІТФ серед юнаків, юніорів та дорослих. Вихованці КДЮСШ № 1 взяли участь у чемпіонаті у складі збірної команди Полтавської області.


Кременчужани показали гарні результати та посіли наступні місця:

  • Марія Короткова 2007 р.н. (спаринг дівчата 11-13 р.) посіла ІІ місце (тренер-викладач Григорян А.С.)
  • Олена Грузіна 2006 р.н. (спаринг дівчата 11-13 р.) посіла ІІІ місце (тренер-викладач Григорян А.С.)
  • Ростислав Козловець 2005 р.н. (спаринг юнаки 14-15 р.) посів І місце (тренер-викладач Григорян А.С.)
  • Олексій Андрєєв 2003 р.н. (спаринг юнаки 14-15 р.) посів І місце (тренер-викладач Григорян А.С.)


До змагань вихованців готували тренери-викладачі КДЮСШ № 1 з таеквон-до ІТФ – Юрій Вдовицький й Артем Григорян. 

2
Автор: Альона Душенко Источник фото: КДЮСШ №1
Теги: таеквон-до (ІТФ)

Комментарии: 1

3 504
zzzzzz:
Сегодня, 15:26

хоть кто то спортом занимается.....


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх