Кременчуцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з таеквон-до ІТФ

Вітаємо наших спортсменів
14 лютого у Дніпрі відбувся чемпіонат України з таеквон-до ІТФ серед юнаків, юніорів та дорослих. Вихованці КДЮСШ № 1 взяли участь у чемпіонаті у складі збірної команди Полтавської області.
Кременчужани показали гарні результати та посіли наступні місця:
- Марія Короткова 2007 р.н. (спаринг дівчата 11-13 р.) посіла ІІ місце (тренер-викладач Григорян А.С.)
- Олена Грузіна 2006 р.н. (спаринг дівчата 11-13 р.) посіла ІІІ місце (тренер-викладач Григорян А.С.)
- Ростислав Козловець 2005 р.н. (спаринг юнаки 14-15 р.) посів І місце (тренер-викладач Григорян А.С.)
- Олексій Андрєєв 2003 р.н. (спаринг юнаки 14-15 р.) посів І місце (тренер-викладач Григорян А.С.)
До змагань вихованців готували тренери-викладачі КДЮСШ № 1 з таеквон-до ІТФ – Юрій Вдовицький й Артем Григорян.