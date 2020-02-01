Кременчуцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з таеквон-до ІТФ

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14 лютого у Дніпрі відбувся чемпіонат України з таеквон-до ІТФ серед юнаків, юніорів та дорослих. Вихованці КДЮСШ № 1 взяли участь у чемпіонаті у складі збірної команди Полтавської області.





Кременчужани показали гарні результати та посіли наступні місця:

Марія Короткова 2007 р.н. (спаринг дівчата 11-13 р.) посіла ІІ місце (тренер-викладач Григорян А.С.)

Олена Грузіна 2006 р.н. (спаринг дівчата 11-13 р.) посіла ІІІ місце (тренер-викладач Григорян А.С.)

Ростислав Козловець 2005 р.н. (спаринг юнаки 14-15 р.) посів І місце (тренер-викладач Григорян А.С.)

Олексій Андрєєв 2003 р.н. (спаринг юнаки 14-15 р.) посів І місце (тренер-викладач Григорян А.С.)



До змагань вихованців готували тренери-викладачі КДЮСШ № 1 з таеквон-до ІТФ – Юрій Вдовицький й Артем Григорян.