У центрі Кременчука на тротуар впало дерево

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Вітер вирвав деревину з корінням
Сьогоднішня погода наробила лиха на вулиці Соборній. Неподалік скверу ім. Бабаєва, напроти Дитячої бібліотеки, близько пів години тому вітер з корінням вирвав дерево. Воно впало на тротуар.
Ну ,активисты , что теперь скажете по поводу кронирования деревьев ? . (Не о полном срезе ,а всего лишь о кронировании говорю.) . Это только начало , завтра будут новости с упавшими тополями ,осинами ,ивами и др.
Хорошо, что никто не шёл там в этот момент. В Одессе дерево упало на женщину и всё.
А чо це Телеграф репортаж не зробив як там почуваються дерева біля Ампера???? Ато як шум піднімати так вони осьо, а як потім посмотрім то де вони?