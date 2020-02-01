Происшествия

У центрі Кременчука на тротуар впало дерево

Сегодня, 16:14 Просмотров: 1 122 Комментариев: 4

 

Вітер вирвав деревину з корінням

Сьогоднішня погода наробила лиха на вулиці Соборній. Неподалік скверу ім. Бабаєва, напроти Дитячої бібліотеки, близько пів години тому вітер з корінням вирвав дерево. Воно впало на тротуар.


 

1
Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко
Теги: упало дерево

Комментарии: 4

1 195
inattentive:
Сегодня, 16:28

Ну ,активисты , что теперь скажете по поводу кронирования деревьев ? . (Не о полном срезе ,а всего лишь о кронировании говорю.) . Это только начало , завтра будут новости  с упавшими тополями ,осинами ,ивами и др. 


0
16
dzksu:
Сегодня, 16:31

Хорошо, что никто не шёл там в этот момент. В Одессе дерево упало на женщину и всё.



+3
6
lexxmaster:
Сегодня, 16:53

Цитата: inattentive

Ну ,активисты , что теперь скажете по поводу кронирования деревьев ? . (Не о полном срезе ,а всего лишь о кронировании говорю.) . Это только начало , завтра будут новости  с упавшими тополями ,осинами ,ивами и др. 


А то активисты и скажут, что кроновать нужно, но только то что действительно нужно, а не то, что выгодно. Оставили явно старое, побитое грибком дерево в самом центре. Зато в сосновом сквере обрезали то, что в прошлом году не добили.
Так что у нас свой "кроновирус", от слова "кронование"


+1
4 059
почемучка:
Сегодня, 17:00

Цитата: inattentive

Ну ,активисты , что теперь скажете по поводу кронирования деревьев ? . (Не о полном срезе ,а всего лишь о кронировании говорю.) . Это только начало , завтра будут новости  с упавшими тополями ,осинами ,ивами и др. 

А чо це Телеграф репортаж не зробив як там почуваються дерева біля Ампера???? Ато як шум піднімати так вони осьо, а як потім посмотрім то де вони?


+1
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