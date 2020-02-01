Происшествия У центрі Кременчука на тротуар впало дерево Сегодня, 16:14 Просмотров: 1 122 Комментариев: 4 Вітер вирвав деревину з корінням Сьогоднішня погода наробила лиха на вулиці Соборній. Неподалік скверу ім. Бабаєва, напроти Дитячої бібліотеки, близько пів години тому вітер з корінням вирвав дерево. Воно впало на тротуар.

1 Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко

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