«Кремінь» під аккомпанемент дощу завершив другий збір

Сегодня, 16:50 Просмотров: 127























































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 24 лютого, футболісти «Кременя» провели заключний контрольний матч у другому зборі. Підопічні Сергія Свистуна приймали на своєму полі «Олімпію» з Савинців. Кременчужани продовжують переглядати потенційних новачків, які можуть підсилити команду. У цьому поєдинку «Кремінь» поступився супернику з рахунком - 0:2, дублем відзначився ексгравець «Кременя» Роман Кунєв.





«Кремінь» - «Олімпія» - 0:2 (0:1)

Голи: Кунєв, 7, 48

«Кремінь»: Закорський, Мурашов та 9 новачків, у другому таймі на поле вийшли: Янаков, Куць та 9 новачків

«Олімпія»: Козаков, Богомаз, Светличний, Малик, Ковтун, Момот, Радченко, Стрельцов, Фабануме, Кунєв, Співак. На заміну виходили: Макаренко, Бажан, Гуловий, Гриценко, Радченко, Ширемет, Ситник





На початку гри Роман Кунєв відкрив рахунок, додавши більше впевненості своїй команді. До перерви гості на добиванні забили ще один гол, після сейву голкіпера Влада Закорського, проте арбітр не зарахував взяття воріт. На початку другого тайму Роман Кунєв подвоїв рахунок - пробив у нижній правий кут воріт - 0:2. Матч команди догравали при сильній зливі з вітром.





Третій збір «Кремінь» розпочне 27 лютого. 29 лютого о 13.00 запланована гра з «ЛНЗ-Лебедин», 3-го березня зі збірною вільних агентів, а 6 березня - гра з «Олімпією» Савинці. За оновленнями слідкуйте на нашому сайті.