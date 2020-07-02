У Кременчуці син побив табуреткою 65-річну матір: жінка викликала поліцію

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 516

1 липня до поліцейських за допомогою звернулась 65-річна кременчужанка – її побив табуреткою 43-річний син. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Коли патрульні прибули на виклик за вказаною адресою, їх зустріла жінка з явними тілесними ушкодженнями. Потерпіла розповіла, що її син систематично вчиняє домашнє насильство, а у той день взагалі бив табуреткою.





Поліцейські склали протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису). Рішення по справі винесе суд.





Кривдника патрульні передали слідчо-оперативній групі, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення.