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Надзвичайні новини

У Кременчуці син побив табуреткою 65-річну матір: жінка викликала поліцію

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 516

 

Патрульні склали адмінпротокол та передали кривдника слідчо-оперативній групі

1 липня до поліцейських за допомогою звернулась 65-річна кременчужанка – її побив табуреткою 43-річний син. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Коли патрульні прибули на виклик за вказаною адресою, їх зустріла жінка з явними тілесними ушкодженнями. Потерпіла розповіла, що її син систематично вчиняє домашнє насильство, а у той день взагалі бив табуреткою.


Поліцейські склали протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису). Рішення по справі винесе суд.


Кривдника патрульні передали слідчо-оперативній групі, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kurgan.bezformata.com
Теги: домашнее насилие мать полиция админпротокол
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