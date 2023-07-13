До Козельщини завітали бібліотекарі трьох східних областей щоб перейняти досвід

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 187

Вже не вперше до місцевого Смарт Простору приїздять надихатися працівники українських закладів культури

Центральну бібліотеки Козельщинської селищної ради та розміщений у ній Смарт Простір днями відвідала делегація проєкту «Здорові бібліотеки», в якій були представники з Сумської, Запорізької, Дніпропетровської областей разом з координаторкою Україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» Мариною Брагою та керівницею Полтавського центру громадського здоров’я Ніною Дурдикулиєвою.

Про це повідомила Тетяна Бражник, менеджерка з питань регіонального розвитку благодійної організації «Smart Foundation», що опікується Смарт Простором.

У сучасному світі бібліотеки давно вийшли за звичні рамки місця зберігання книг та книговидачі. В Україні цей процес лише набирає обертів.

Кременчуччина ж може пишатися козельщинським Смарт Простором, до якого приїздять бібліотечні спільноти для того, щоб надихнутися змінами. Адже це вже реалізована працююча модель перетворення бібліотеки на сучасний культурно-освітній простір у громаді.

— Ми надаємо можливості для всебічного розвитку особистості. Популяризація здорового способу життя у Смарт Просторі діє вже кілька років. Козельщани (і не лише вони) мають змогу займатися йогою, скандинавською ходьбою, брати участь у бігових челенджах. Нещодавно до цього переліку додався безкоштовний прокат велосипедів. Ми разом з вами показали, що за бажання все це можливо зробити, — зазначила Тетяна Бражник.

Вона також подякувала гостям за оздоровчу літературу та медичні прилади.

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