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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Томати почервоніють за кілька днів: поради від досвідчених городників

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 307

 

Помідори вирощують практично всі українці, але ці рослини вимагають якісного догляду, інакше врожаю ви будете чекати дуже довго. Редакція розповість, як прискорити дозрівання томатів у відкритому грунті з гарантованим результатом

Навіщо потрібен стимулятор дозрівання томатів

Як відомо, помідори — культура «довгограюча», адже в природному ритмі від посіву до збору врожаю має пройти 5-7 місяців. Це багато — в наших широтах літо хоч і довге і спекотне, але не завжди стабільне. Саме тому багато дачників радяться між собою, що потрібно зробити, щоб помідори швидше дозріли.

Прискорювати цей процес потрібно обов’язково не лише для того, щоб з'їсти або законсервувати томати. Якщо затягнути з цим, то восени рослини можуть стати жертвами фітофтори, грибка і різних шкідників, які активізуються при похолоданні та високій вологості.

Що зробити, аби помідори швидше дозріли вдома на грядці

Існують кілька простих і зрозумілих способів, як прискорити дозрівання томатів у відкритому ґрунті:

  • збільшити кількість світла (сформувати в одне стебло, повернути ближче до сонця);
  • збирати помідори бурого кольору і залишати їх в картонних ящиках для дозрівання;
  • видаляти мінімум 1\3 квітконосів, особливо — вгорі пагонів;
  • контролювати полив, щоб томати замість зростання (від вологи) віддавали сили формуванню плодів.

Також ви можете вдатися до «дідівських» методів — наприклад, зробити надріз по стовбуру рослини. Вам потрібно гострим ножем прорізати стебло на відстані 15 см від землі. Всередину вставити зубочистку або мідний дріт. Така хитрість вбереже томати від фітофтори та прискорить дозрівання плодів.

Шкірка банана — ще один нестандартний спосіб активізувати почервоніння томатів. Вам потрібно покласти шкірку в пакет, потім цей пакет надіти на помідорову кисть і зав’язати так, щоб не надходило повітря. Через 3 дні зняти, а ще через 3 дні здивуватися, як плоди почали червоніти та набухати.

Препарати для прискорення дозрівання томатів

Досвідчені дачники рекомендують обприскувати розчинами та настоями помідори, щоб прискорити їхнє дозрівання. Покладіть 6-7 кущів дорослої кропиви у десятилітрове відро з водою, настоюйте 2-3 дні, а потім обприскуйте рослини.
Непогано себе зарекомендували та спиртові ін'єкції для зелених або бланжевих помідорів. Вам потрібно дочекатися, коли плід досягне своїх нормальних розмірів, а потім за допомогою шприца ввести 0,5 мл горілки в те місце, де з'єднуються плодоніжка і томат. Через кілька днів почнеться активне дозрівання.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Кристина КАЩАВЦЕВА
Теги: поради для дому
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