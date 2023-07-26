Директор департаменту житлово-комунального господарства стверджує, що це брехня. Водночас поліція розпочала перевірку
Сьогодні, 26 липня, у Кременчуці з 13.32 до 14.33 лунала тривога, а комунальне укриття на вулиці Шевченка 35 у цей час було закрите. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила наша читачка.
Директор департаменту житлово-комунального господарства стверджує, що це брехня. Водночас поліція розпочала перевірку.
Нагадаємо, що міністр МВС Ігор Клименко зазначив, що закриті укриття під час війни — це злочин. Після цього, «Кременчуцький ТелеграфЪ» перевірив чи відчинені укриття у місті під час тривог. Як виявилося, три з восьми перевірених укриттів були відчинені. Тоді Віталій Малецький пригрозив звільненнями підлеглих за закриті укриття.
Станом на 18.30 укриття відчинили.
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