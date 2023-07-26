У Кременчуці під час тривоги укриття на вулиці Шевченка виявилося закритим (доповнено)

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Директор департаменту житлово-комунального господарства стверджує, що це брехня. Водночас поліція розпочала перевірку

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