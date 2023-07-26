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У Кременчуці під час тривоги укриття на вулиці Шевченка виявилося закритим (доповнено)

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 507

Директор департаменту житлово-комунального господарства стверджує, що це брехня. Водночас поліція розпочала перевірку

Сьогодні, 26 липня, у Кременчуці з 13.32 до 14.33 лунала тривога, а комунальне укриття на вулиці Шевченка 35 у цей час було закрите. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила наша читачка.

Директор департаменту житлово-комунального господарства стверджує, що це брехня. Водночас поліція розпочала перевірку.

 

Нагадаємо, що міністр МВС Ігор Клименко зазначив, що закриті укриття під час війни — це злочин. Після цього, «Кременчуцький ТелеграфЪ» перевірив чи відчинені укриття у місті під час тривог. Як виявилося, три з восьми перевірених укриттів були відчинені. Тоді Віталій Малецький пригрозив звільненнями підлеглих за закриті укриття.

Доповнено 19.00:

Станом на 18.30 укриття відчинили. 

 

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук укриття
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