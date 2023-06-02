Більше не імбецили? Сьогодні скандальне сховище на Соборній таки виявилося відкритим для кременчужан

Сьогодні, 18:37 Переглядів: 253

Яке на вигляд одне з укриттів, на ремонт яких виділяються мільйони бюджетних гривень

Вчора, 1 червня, (ймовірно) кременчуцький міський голова Віталій Малецький пригрозив звільненнями підлеглих за зачинені під час повітряних тривог споруди цивільного захисту. Зокрема за зачинене сховище вул. Соборній, 32/29. І навіть назвав їх імбецилами.

Сьогодні, 2 червня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» під час чергової повітряної тривоги (з 17.08 до 17.39) перевірив, чи відкрите сьогодні це сховище.

Примітно, що якщо не підходити самих дверей, то можна подумати, що вони зачинені. Адже замок висів таким чином, що здалеку не зрозумієш, що він відкритий. Можливо саме через це, зайшовши до сховища, ми нікого не знайшли — сховище виявилося пустим.

На фото ви можете подивитися, яке воно зсередини.

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