Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 245

Афіша заходів на 3 та 4 червня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

3 червня, субота

11.00-18.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

15.00 — на дитячому майданчику на вул. Університетській, 33 відбудеться дитяче свято «Зустрічаємо літо разом» від ГО «На крилах надії України», присвячене Дню захисту дітей. Захід благодійний.

18.00 — у Міському палаці культури (бульв. Українського відродження, 2) відбудеться грандіозна премʼєра від творців шоу «Вартові мрій» та Winterra, створена за мотивами найочікуванішого українського мультиплікаційного фільму «Мавка. Лісова пісня». Історія з класичної української літератури, видовищні циркові та інтерактивні номери, неймовірні українські костюми та надсучасні декорації — усе це робить «Мавка.Шоу» дійсно унікальною подією, яку не можна пропустити! Квитки — від 350 грн. Придбати можна за посиланням.

19.00 — у Міському палаці культури (бульв. Українського відродження, 2) відбудеться концерт гурту «Без обмежень» у рамках благодійного туру «Разом до перемоги». Квитки від 290 грн. Придбати можна за посиланням.

4 червня, неділя

9.00 — у Міському палацу культури чи біля його неробочого фонтану (бульв. Українського відродження, 2) відбуваються щонедільні зібрання Кременчуцького міського клубу колекціонерів, а також Кременчуцького товариства філателістів. Тут можна обмінятися, придбати чи просто подивитися на значки й медалі, монети та купюри, марки та конверти, поштівки й фотографії, а також інший колекційний скарб.

12.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії № 5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

15.00 — у читальній залі бібліотеки-філії № 2 на Соборній, 9/16 відбудеться захід, присвячений пам’яті видатного кременчуцького художника, дизайнера, викладача та поета Олександра Черепанова. Вхід вільний.

Субота-неділя

10.00-20.00 — у ТЦ «Сіті Молл» (вул. Київська, 5а) триває виставка «Світ черепах». Годування тварин кожного дня — 11.00, 14.00, 18.00. Квиток дорослий — 40 грн, дитячий — 30 грн. Діти до 3 років безкоштовно в супроводі дорослих. На колективні відвідування знижка. Довідки: 096 528 8043, 095 000 2906. Також у суботу й у неділю можна відвідати галереї:

10.00-16.00 — Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний:

Всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва «Дивовижні світи народної душі» від Студії образотворчого мистецтва для дітей та дорослих «Майстерня чудес».

Філателістична виставка «Казки, легенди та наївне мистецтво в філателії». Представлені марки, конверти та поштівки з колекції Анатолія Шаіна.

10.00-17.00 — у Картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці триває персональна виставка живопису та графіки Світлани Галки, художниці з Горішніх Плавнів. Представлені понад 60 робіт: пейзажі, портрети, натюрморти, тематичні. Вхід вільний.

Козельщина

3 червня, субота

9.00-18.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) працює безоплатний велопрокат. Усі охочі можуть оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.

10.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) в лекційній залі стартує новий унікальний курс «Історія українського мистецтва». Спікер — мистецтвознавець, архітектор, захисник культурної спадщини Артур Ароян. Курс триватиме лише місяць (4 лекції). Вхід вільний, але реєстрація обов’язкова за посиланням або за телефоном: 067 851 8486.

4 червня, неділя

14.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) відбудуться «Інтелектуальні студії» з Володимиром Єрмоленком і Тетяною Огарковою. Цього разу тема — «Дух місця: чому в Україні важлива локальна ідентичність під час війни». Вхід вільний. Також відбудеться онлайн-трансляція.

Горішні Плавні

3 червня, субота

9.00-18.00 — у виставковій залі (просп. Героїв Дніпра, 40) триває виставка «Майстерні художників», присвячена пам’яті мистецтвознавиці Любові Брагілєвої. Представлені близько 60 робіт місцевих митців і художників з Кременчука. Вхід вільний.