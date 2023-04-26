3-го червня у Кременчуці відбудеться премʼєра хореографічної вистави «Мавка. Шоу»

Шоу створена за мотивами найочікуванішого українського мультиплікаційного фільму «Мавка. Лісова пісня»
3-го червня о 18.00 у Міському палаці культури відбудеться грандіозна премʼєра від творців шоу «Вартові мрій» та Winterra, створена за мотивами найочікуванішого українського мультиплікаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».
Хореографічну виставу «Мавка. Шоу» можна буде побачити у 20 містах України, зокрема у Кременчуці.
«Мавка. Шоу» – це:
Історія з класичної української літератури, видовищні циркові та інтерактивні номери, неймовірні українські костюми та надсучасні декорації – усе це робить «Мавка.Шоу» дійсно унікальною подією, яку не можна пропустити!
Вартість квитків – 350-790 грн.
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