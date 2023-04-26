3-го червня у Кременчуці відбудеться премʼєра хореографічної вистави «Мавка. Шоу»

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3-го червня о 18.00 у Міському палаці культури відбудеться грандіозна премʼєра від творців шоу «Вартові мрій» та Winterra, створена за мотивами найочікуванішого українського мультиплікаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

Хореографічну виставу «Мавка. Шоу» можна буде побачити у 20 містах України, зокрема у Кременчуці.

«Мавка. Шоу» – це:

унікальні сценічні рішення, яких ще не бачили ні українські, ні європейські глядачі;

хореографія, акробатичні номери та візуальні спецефекти на театральній сцені, які поєднані сюжетом, що захоплює;

українська класична історія у новому форматі, яка залишається актуальною крізь роки;

історія, яка буде цікава і дорослим, і дітям, адже у ній кожен впізнає себе.

Історія з класичної української літератури, видовищні циркові та інтерактивні номери, неймовірні українські костюми та надсучасні декорації – усе це робить «Мавка.Шоу» дійсно унікальною подією, яку не можна пропустити!

Вартість квитків – 350-790 грн.