На трасі УАЗ злетів з дороги та перекинувся: є постраждалі

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1 червня, близько 16.50, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Демина Балка Лубенського району сталася ДТП. Поліція розпочала розслідування.

За попередньою інформацією пресслужби поліції, 53-річний водій УАЗа виїхав за межі проїзної частини дороги, після чого автівка перекинулася на узбіччя.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 51-річний пасажир – чоловіка доставлено до Хорольської лікарні. Ще два пасажири, 37 та 55 років, а також водій транспортного засобу отримали незначні тілесні ушкодження. Учасників події оглянули лікарі – госпіталізації не потребують.

За даним фактом слідчими поліції Хорольщини внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції з’ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.