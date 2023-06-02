Кременчужан просять сьогодні не користуватися автівками з двигунами внутрішнього згоряння

Протягом доби 2 червня метеорологічні умови сприятимуть накопиченню та утриманню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосферного повітря Кременчука.
За інформацією Кременчуцької міської ради, попередження передали місцевим підприємствам для вжиття ними заходів щодо регулювання викидів забруднювальних речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.
Жителям Кременчука рекомендується за можливості не використовувати у цей період власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння.
Раніше ми писали, якою 2 червня буде погода у Кременчуці.
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