Кременчужан просять сьогодні не користуватися автівками з двигунами внутрішнього згоряння

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 458

До кінця дня у місті накопичуватиметься забруднене повітря

Протягом доби 2 червня метеорологічні умови сприятимуть накопиченню та утриманню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосферного повітря Кременчука.

За інформацією Кременчуцької міської ради, попередження передали місцевим підприємствам для вжиття ними заходів щодо регулювання викидів забруднювальних речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Жителям Кременчука рекомендується за можливості не використовувати у цей період власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння.

Раніше ми писали, якою 2 червня буде погода у Кременчуці.



