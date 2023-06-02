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Курс валют на 2 червня: гривня різко зміцнилась проти долара

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 150

 

У банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу

У п’ятницю, 2 червня, готівкова гривня різко зміцнилась проти долара на «чорному ринку», євро залишається стабільним.

На ранок курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 36,74-37,25 грн проти котирувань у 37,14-37,38 у четвер.  

На цей же час «чорний» курс євро становив 40,1-40,38 грн проти курсу 40,11-41,36 грн за євро в середу.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США 

  • купують — по 36,90 грн,
  • продають — по 37,50 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Індустріалбанку (37,25 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — в Акордбанку (37,35 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Євро 

  • купують — по 39,81 грн,
  • продають — по 40,66 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Індустріалбанку (40,20 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Оптимальний (41,30 грн).

Злотий 

  • купують — по 8,45 грн,
  • продають — по 8,99 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Креді Агріколь (8,75 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Приватбанку (8,90 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

      

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

Курс валют НБУ на 1.06.2023 року:

  • долар – 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 39,15 грн (був 39,17 грн);
  • злотий – 8,61 грн (був 8,60 грн).
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Автор: Руслана Горгола
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