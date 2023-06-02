У Кременчуці тільки відкрився купальний сезон, а вода у річках уже не відповідає вимогам

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1 червня у Кременчуці відкрився купальний сезон, і тепер щотижня проводитимуть відбір та лабораторні дослідження якості води водойм в місцях масового відпочинку кременчужан. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 1 червня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький»: початок і кінець пляжу – 700 000 (допустиме значення – 5 000);

р. Дніпро, центральний пляж: індекс ЛКП початок пляжу – 130 000, кінець пляжу – 240 000 (допустиме значення – 5 000).

Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

Фахівці рекомендують обмежити купання на пляжі в районі парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик) та центрального пляжу (р. Дніпро), не використовувати воду з водойм для миття рук, фруктів та овочів, а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.