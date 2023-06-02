У Кременчуці тільки відкрився купальний сезон, а вода у річках уже не відповідає вимогам

1 червня у Кременчуці відкрився купальний сезон, і тепер щотижня проводитимуть відбір та лабораторні дослідження якості води водойм в місцях масового відпочинку кременчужан. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 1 червня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.
Фахівці рекомендують обмежити купання на пляжі в районі парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик) та центрального пляжу (р. Дніпро), не використовувати воду з водойм для миття рук, фруктів та овочів, а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.
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