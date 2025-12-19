Кому українці найбільше довіряють наприкінці 2025 року: результати опитування Центра Разумкова

Сьогодні, 07:45

Серед державних та суспільних інститутів найбільшу довіру українці висловлюють до Збройних Сил України — їм довіряють 92% опитаних. Такі дані отримав Центр Разумкова за підсумками дослідження, проведеного у листопаді 2025 року.

Далі за ступенем довіри йдуть:

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — 86%

волонтерські організації — 81%;

добровольчі загони — 78%,

Національна гвардія України — 72%;

Головне управління розвідки Міноборони — 71%;

Державна прикордонна служба України — 70,5%;

Служба безпеки України — 65%;

Церква — 65%;

громадські організації — 64%;

Міністерства оборони України — 63%;

Національний банк України — 54%.

Частка тих, хто довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє:

голові міста (селища, села), в якому живе респондент — відповідно 50% і 42%;

місцевій раді міста (селища, села), в якому живе респондент — 49,5% і 41%; Уповноваженому Верховної Ради з прав людини — 48% і 34%;

Президенту України — 48% і 45%;

українським ЗМІ — 48% і 45%;

Державного бюро розслідувань — 40% і 42%.

За рівнем недовіри на першому місці Верховна Рада України, якій не довіряють 76% опитаних. Далі за ступенем недовіри йдуть:

державний апарат (чиновники) — 75%;

уряд України — 73%);

політичні партії — 71,5%;

суди (судова система загалом) — 66%;

прокуратура — 60%;

політична опозиція — 59%;

українська влада в цілому — 57%.

Серед тих інституцій, яким частка опитаних, що не довіряють, перевищує частку тих, хто довіряє:

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — відповідно 50% і 32%;

комерційні банки — 50% і 35%;

Національна поліція — 49% і 45,5%;

Спеціалізована антикорупційна прокуратура — 47% і 37%;

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — 45% і 41%;

Профспілки — 42% і 30%.

У результатах дослідження зазначається, що у перші місяці після початку повномасштабної війни зросла довіра громадян до більшості владних інститутів, що було зумовлено усвідомленням необхідності національної консолідації перед зовнішньою загрозою.

— Однак, з часом рівень довіри до владних інститутів порівняно з першим роком війни знизився. Хоча й стосовно багатьох інститутів залишається вищим, ніж до війни. Збереження високого рівня довіри насамперед стосується тих інститутів, які безпосередньо відповідають за оборону країни (Збройні Сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, СБУ тощо). Вищим порівняно з довоєнним є рівень довіри до Президента, що пов’язано з виконанням ним функцій Верховного Головнокомандувача, — зазначають у Центрі Разумкова.

Також вищим за довоєнний є рівень довіри до волонтерських та громадських організацій, до омбудсмена та до банківської системи.

Навіть до тих інститутів, до яких зараз переважає недовіра (наприклад, антикорупційних органів, поліції, судів, прокуратури, профспілок), ця недовіра виражена меншою мірою, ніж до повномасштабної війни.

Однак до уряду, Верховної Ради, державного апарату (чиновників), політичних партій рівень довіри зараз так само низький, як і до повномасштабної війни.

— За останній рік найбільш помітне зростання частки тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, що пов’язано з викриттям ними низки фактів корупції у вищих ешелонах влади, хоча частка тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, навіть зараз залишається меншою, ніж частка тих, хто не довіряє, — підсумовують у результатах опитування.

Нагадаємо, учора ми писали, що соціологи Центра Разумкова за результатами цього опитування назвали найбільші проблеми та страхи українців.

У травні ми писали про результати опитування, проведеного також Центром Разумкова, щодо того кому українці найбільше довіряють під час війни. Тоді найвищий рівень довіри був також у Збройних сил України — їм довіряли 92,7% опитаних. Президенту України Володимиру Зеленському у травні довіряло майже 60% українців, а скоріше або повністю не довіряли 33,8%.

На початку лютого 2025 року, за результатами опитування КМІС, президенту України Володимиру Зеленському довіряло 57% українців, а не довіряло 37%.