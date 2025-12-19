Кому українці найбільше довіряють наприкінці 2025 року: результати опитування Центра Разумкова

Серед державних та суспільних інститутів найбільшу довіру українці висловлюють до Збройних Сил України — їм довіряють 92% опитаних. Такі дані отримав Центр Разумкова за підсумками дослідження, проведеного у листопаді 2025 року.
Далі за ступенем довіри йдуть:
Частка тих, хто довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє:
За рівнем недовіри на першому місці Верховна Рада України, якій не довіряють 76% опитаних. Далі за ступенем недовіри йдуть:
Серед тих інституцій, яким частка опитаних, що не довіряють, перевищує частку тих, хто довіряє:
У результатах дослідження зазначається, що у перші місяці після початку повномасштабної війни зросла довіра громадян до більшості владних інститутів, що було зумовлено усвідомленням необхідності національної консолідації перед зовнішньою загрозою.
Також вищим за довоєнний є рівень довіри до волонтерських та громадських організацій, до омбудсмена та до банківської системи.
Навіть до тих інститутів, до яких зараз переважає недовіра (наприклад, антикорупційних органів, поліції, судів, прокуратури, профспілок), ця недовіра виражена меншою мірою, ніж до повномасштабної війни.
Однак до уряду, Верховної Ради, державного апарату (чиновників), політичних партій рівень довіри зараз так само низький, як і до повномасштабної війни.
— За останній рік найбільш помітне зростання частки тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, що пов’язано з викриттям ними низки фактів корупції у вищих ешелонах влади, хоча частка тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, навіть зараз залишається меншою, ніж частка тих, хто не довіряє, — підсумовують у результатах опитування.
