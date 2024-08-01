Майже всі українці довіряють ЗСУ, а президенту лише половина – результати опитування НДІ

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 83 Коментарів: 1

Згідно з результатами опитування, проведеного Національним демократичним інститутом (НДІ), Збройним Силам України довіряє найбільше українців. У травні 2024 року їм довіряли 91% опитаних, з яких 50% повністю впевнені в їхній надійності. При цьому жоден з респондентів не висловив недовіри українській армії.

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 45% респодентів, тоді як 28% висловлюють недовіру. Як зазначають соціологи, рівень довіри до уряду та президента Зеленського залишається відносно високим у порівнянні з попередніми роками. Так, наприкінці 2021 року цей показник складав лише 18%, але після початку повномасштабного вторгнення різко зріс. Наразі він трохи знизився й стабілізувався на рівні 45%.

Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 24% респондентів, тоді як 38% не довіряють. Уряд в цілому має рівень довіри 20%, тоді як 43% опитаних висловлюють недовіру Кабміну.

Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку довіряє 16% респондентів, а 46% висловлюють недовіру. Щодо Верховної Ради в цілому, то рівень довіри становить лише 11%, тоді як 56% їй не довіряють.

Найнижчий показник довіри мають політичні партії — усього 9%.

Дослідження проводили методом телефонного опитування з 8 по 25 травня 2024 року. Польові роботи здійснював Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Усього вдалося провести 2508 інтерв’ю на підконтрольній уряду території України. Випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Варто зазначити, що НДІ з 2015 року регулярно проводить загальнонаціональні опитування для оцінки ставлення українців до демократичних перетворень, геополітичної ситуації та їхніх надій на майбутнє. Це вже 22 подібне опитування та шосте з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Центром Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face серед політиків, посадовців та громадських діячів, найчастіше респонденти висловлювали довіру до Володимира Зеленського (54%). При цьому «особистісний» рівень довіри до Зеленського перевищував «інституційний» рівень довіри до Президента України (Президенту, як соціальному інституту, довіру висловили лише 50% опитаних).

А за результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців не піддають сумніву легітимність Президента України Володимира Зеленського. Понад 69% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.