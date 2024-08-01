Генштаб ЗСУ розглядає можливість призову на військову службу добровольців без участі ТЦК

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 128

Генеральний штаб ЗСУ розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов’язаних, які виявили бажання служити, без участі ТЦК та СП.

Про це повідомили на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

- Генеральним штабом Збройних сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, - зазначається у повідомленні.

У Генштабі вважають, що впровадження цих змін дозволить:

спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту України;

військовозобов’язані зможуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;

це дозволить нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських. Він також повідомив, що ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку.