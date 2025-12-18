{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Політика, Україна, Світ, Війна

Соціологи назвали найбільші проблеми та страхи українців — опитування Центра Разумкова

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 3

 

Серед головних проблем, які хвилюють громадян, не тільки війна та її наслідки, а й хабарництво та корупцію в органах влади

Найбільшою проблемою українці вважають бойові дії, які розв’язала Росія проти України (на неї вказали 68% опитаних). Такі дані отримав Центр Разумкова за підсумками дослідження, проведеного у листопаді 2025 року.

До найважливіших проблем респонденти також відносять хабарництво та корупцію в органах влади (45%), руйнування житла, спричинені ракетними та дроновими обстрілами (40%), руйнування інфраструктури (38%), перебої зі зв’язком, постачанням електроенергії, води, газу тощо (30%), низький рівень зарплат, пенсій (29%), підвищення цін на основні товари, інфляцію (27%), високі тарифи на комунальні послуги (25%).

Ще 19% опитаних назвали соціальне розшарування, прірву між бідними i багатими, 17% — мобілізацію, 17% ˗˗ хабарництво та корупцію в судовій системі, 13% — хабарництво i корупцію в інших сферах, 13,5% — неякісне чи недоступне медичне обслуговування, 12% — масовий виїзд громадян за кордон, 12% — недостатній рівень соціального захисту, 6,5% — зростання злочинності, недостатню безпеку на вулицях, 6% — дефіцит робочої сили, 6% — відсутність роботи, безробіття, 5,5% — неякісну чи недоступну освіту.

Кожну з інших проблем, а це наркоманія, алкоголізм, нестача свободи i демократії, несприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, погана екологічна ситуація, недостатній захист української мови, поганий стан доріг, забезпечення свободи віросповідання, проблеми міжцерковних відносин, утиски мов національних меншин, проблеми міжнаціональних, міжетнічних відносин, назвали менше ніж 5% опитаних.

Які особисті проблеми хвилюють українців у 2025 році

Відповідаючи на запитання «Які проблеми є чи будуть актуальними для Вашої родини найближчим часом?» найчастіше респонденти називали російські обстріли (60%), падіння чи втрату основних доходів (44%), загрозу втратити житло (в тому числі через обстріли) (27%), корумпованість чиновників, посадових осіб (23%), недоступність якісного, належного лікування чи медичної допомоги (22%), хворобу (20%).

Також 14% опитаних назвали втрату роботи, бізнесу, 9% — необхідність виїхати з країни, 8% — неможливість знайти роботу, 8% — погіршення умов праці на робочому місці, 7% — необхідність знайти житло, 7% — зростання злочинності, 6% — погану екологію, 5% — голод.

Опитування охопило 2008 дорослих українців у підконтрольних регіонах. Похибка не перевищує 2,3%, хоча на результати дослідження вплинули війна та евакуація.

Нагадаємо, нещодавно ми оприлюднили результати опитування КМІС, за результатами якого більшість українців проти виведення військ з Донбасу, а 63% готові терпіти війну стільки, скільки потрібно.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: опитування соціологія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх