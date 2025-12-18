Соціологи назвали найбільші проблеми та страхи українців — опитування Центра Разумкова

Серед головних проблем, які хвилюють громадян, не тільки війна та її наслідки, а й хабарництво та корупцію в органах влади

Найбільшою проблемою українці вважають бойові дії, які розв’язала Росія проти України (на неї вказали 68% опитаних). Такі дані отримав Центр Разумкова за підсумками дослідження, проведеного у листопаді 2025 року.

До найважливіших проблем респонденти також відносять хабарництво та корупцію в органах влади (45%), руйнування житла, спричинені ракетними та дроновими обстрілами (40%), руйнування інфраструктури (38%), перебої зі зв’язком, постачанням електроенергії, води, газу тощо (30%), низький рівень зарплат, пенсій (29%), підвищення цін на основні товари, інфляцію (27%), високі тарифи на комунальні послуги (25%).

Ще 19% опитаних назвали соціальне розшарування, прірву між бідними i багатими, 17% — мобілізацію, 17% ˗˗ хабарництво та корупцію в судовій системі, 13% — хабарництво i корупцію в інших сферах, 13,5% — неякісне чи недоступне медичне обслуговування, 12% — масовий виїзд громадян за кордон, 12% — недостатній рівень соціального захисту, 6,5% — зростання злочинності, недостатню безпеку на вулицях, 6% — дефіцит робочої сили, 6% — відсутність роботи, безробіття, 5,5% — неякісну чи недоступну освіту.

Кожну з інших проблем, а це наркоманія, алкоголізм, нестача свободи i демократії, несприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, погана екологічна ситуація, недостатній захист української мови, поганий стан доріг, забезпечення свободи віросповідання, проблеми міжцерковних відносин, утиски мов національних меншин, проблеми міжнаціональних, міжетнічних відносин, назвали менше ніж 5% опитаних.

Які особисті проблеми хвилюють українців у 2025 році

Відповідаючи на запитання «Які проблеми є чи будуть актуальними для Вашої родини найближчим часом?» найчастіше респонденти називали російські обстріли (60%), падіння чи втрату основних доходів (44%), загрозу втратити житло (в тому числі через обстріли) (27%), корумпованість чиновників, посадових осіб (23%), недоступність якісного, належного лікування чи медичної допомоги (22%), хворобу (20%).

Також 14% опитаних назвали втрату роботи, бізнесу, 9% — необхідність виїхати з країни, 8% — неможливість знайти роботу, 8% — погіршення умов праці на робочому місці, 7% — необхідність знайти житло, 7% — зростання злочинності, 6% — погану екологію, 5% — голод.

Опитування охопило 2008 дорослих українців у підконтрольних регіонах. Похибка не перевищує 2,3%, хоча на результати дослідження вплинули війна та евакуація.

