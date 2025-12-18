«Дехто народжується в берцях». У Кременчуці передали державні нагороди рідним полеглих військових

Орденами «За мужність» І та ІІІ ступенів і медаллю «Захиснику Вітчизни» посмертно відзначили військових, які загинули на Покровському та Запорізькому напрямках
18 грудня начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін разом із представниками адміністративного відділення ТЦК вручили рідним полеглих у боях за Україну захисників їхні нагороди.
Згідно Указу Президента України орденом «За мужність» І ступеню нагороджено солдата Сергія Юрійовича Васильєва.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений Євгеній Сергійович Гаража. Військовий загинув 1-го вересня 2024 року на Покровському напрямку Донецької області.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено лейтенанта Максима Дмитровича Білоусова. Нагороди вручили батьку військового.
Ганна Олексіївна — бабуся Максима, пригадала, що хлопець постійно готував себе до війни. В березні 2024 року закінчив Військову академію. Був чемпіоном України по боксу.
24 серпня, на Запорізькому напрямку Пологівського району, Максим отримав тяжкі поранення, його довго евакуйовували і в госпіталі він, на жаль, помер. На той час йому було 22 роки поділилась спогадами про Максима Білоусова його бабуся. Також жінка закликала всіх підтримувати армію та допомагати військовим: «ми дуже їм потрібні, допомогти ж може кожен.
Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагородили Станіслава Валерійовича Шевченка.
Нагадаємо, що у Кременчуці, напередодні Дня Збройних сил України військовим вручили нагороди і відзнаки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.