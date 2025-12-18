«Дехто народжується в берцях». У Кременчуці передали державні нагороди рідним полеглих військових

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 459

Орденами «За мужність» І та ІІІ ступенів і медаллю «Захиснику Вітчизни» посмертно відзначили військових, які загинули на Покровському та Запорізькому напрямках

18 грудня начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін разом із представниками адміністративного відділення ТЦК вручили рідним полеглих у боях за Україну захисників їхні нагороди.

Згідно Указу Президента України орденом «За мужність» І ступеню нагороджено солдата Сергія Юрійовича Васильєва.

»Нас поєднує тільки радість. Він був порядною людиною, справжнім сімʼянином. Дуже шкода, що молоді йдуть першими. Сергія мобілізували на весні цього року, він пройшов навчання в ДШВ, служив в аеромобільному батальйоні на Покровському напрямку. Загинув 17 липня цього року, виконуючи перше бойове завдання, яке стало для нього останнім», — розповів про Сергія, дядько його дружини — сержант Петренко Микола Миколайович.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений Євгеній Сергійович Гаража. Військовий загинув 1-го вересня 2024 року на Покровському напрямку Донецької області.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено лейтенанта Максима Дмитровича Білоусова. Нагороди вручили батьку військового.

Ганна Олексіївна — бабуся Максима, пригадала, що хлопець постійно готував себе до війни. В березні 2024 року закінчив Військову академію. Був чемпіоном України по боксу.

»Ви знаєте, є такі люди, про яких кажуть, що вони народжуються в берцях, це, мабуть, про Максима. Він з дитинства малював наївні картинки на військову тематику. У листівках до Миколайчика він просив про рушницю і декілька куль. Завжди брав участь у патріотично-виховній грі «Джура», я особисто плела йому кікімори. Коли навчався в академії — кожна вільна хвилина була у спортзалі».

24 серпня, на Запорізькому напрямку Пологівського району, Максим отримав тяжкі поранення, його довго евакуйовували і в госпіталі він, на жаль, помер. На той час йому було 22 роки поділилась спогадами про Максима Білоусова його бабуся. Також жінка закликала всіх підтримувати армію та допомагати військовим: «ми дуже їм потрібні, допомогти ж може кожен.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагородили Станіслава Валерійовича Шевченка.



Нагадаємо, що у Кременчуці, напередодні Дня Збройних сил України військовим вручили нагороди і відзнаки.