У Дніпрі на Полтавщині зафіксували перевищення окремих показників якості води

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 313

У листопаді в Полтавській області під час моніторингу поверхневих вод зафіксували поодинокі перевищення окремих показників якості, водночас більшість проб відповідала встановленим нормативам

Полтавська обласна військова адманістрація повідомила, що у листопаді 2025 року моніторинг поверхневих вод області засвідчив поодинокі перевищення нормативів за окремими гідрохімічними показниками. Про це йдеться в огляді довкілля, підготовленому на основі даних Регіонального офісу водних ресурсів та обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ.

За результатами відбору проб у Дніпрі, у районі водозабору міста Горішні Плавні та Градизької зрошувальної системи зафіксували перевищення біохімічного та хімічного споживання кисню (БСК5 і ХСК). Водночас у створі Власівського питного водозабору Кременчука вода відповідала чинним гігієнічним нормативам.

Поливні води Кременчуцького водосховища за екологічними та агрономічними критеріями віднесені до першого класу якості й придатні для використання без обмежень.

Разом із тим лабораторні дослідження води з Власівського водозабору Кременчука за листопад показали невідповідність окремим санітарно-хімічним вимогам, що потребує подальшого контролю.

