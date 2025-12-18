{user_fullname}
Кременчук

У листопаді рівень забруднення повітря в Кременчуці оцінили як низький

Сьогодні, 14:04


У листопаді стан атмосферного повітря в Кременчуці залишався загалом безпечним: рівень забруднення оцінили як низький, а перевищення нормативів зафіксували лише за одним показником

У листопаді стан атмосферного повітря в Кременчуці залишався в межах допустимих норм. За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, рівень забруднення міського повітря оцінювався як низький — індекс забруднення атмосфери становив 3,93. Про це повідомила Полтавська районна військова адміністрація.

Упродовж місяця на чотирьох стаціонарних постах міста було відібрано та проаналізовано понад 1,8 тисячі проб повітря. Дослідження охоплювали 10 основних забруднювальних речовин.

Єдиною домішкою, середньомісячна концентрація якої перевищувала гранично допустимий рівень, став формальдегід — у середньому 1,7 ГДК. Найвищі показники зафіксували в районі центрального ринку. Водночас перевищень максимально разових концентрацій у місті не виявили.

Концентрації пилу, оксидів азоту та вуглецю, фенолу, сажі, діоксиду сірки, аміаку й сульфатів залишалися нижчими за встановлені нормативи. Дані додаткових стаціонарних постів моніторингу також засвідчили відсутність перевищень гранично допустимих показників.

Загалом, порівняно з листопадом 2024 року, у Кременчуці зменшився вміст низки забруднювальних речовин, однак дещо зріс рівень пилу та формальдегіду. 
Нагадаємо, що на минулому тижні у Кременчуці зафіксували перевищення норм пилу та формальдегіду в повітрі.

Автор: Катерина Животовська
Теги: якість повітря
